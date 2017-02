Swetsende rocker vaar uit: Ek’s g’n aan seks verslaaf

Die jeukerige rocker Ozzy Osbourne het bekendgemaak sy seksverslawingsterapie verlede jaar was tydmors, aangesien sy skandaal – waarin hy sy vrou verkul het – niks met ’n drang te doen gehad het nie.

Die ster van Black Sabbath erken hy het gelieg oor die feit dat hy aan seks verslaaf is toe sy vrou, Sharon, hom by die haarkapster Michelle Pugh betrap.

Die media het toe beweer die rocker was ses jaar lank aan seks verslaaf, maar hy hou nou vol dit is nie waar nie.

“Ek is in ’n f****n rockgroep, nie waar nie? Daar was altyd groupies,” is sy woorde aan The Times.

“Ek is bloot uitgevang, nie waar nie? Dit was net ’n hobbel in die pad. Ek wed jou daar’s hobbels in jou huwelikspaadjie ook.

“As ’n mens in enige huwelik nie genoeg tyd saam deurbring nie, groei julle uitmekaar, en dit was deel van die probleem. Ek dink nie ek is ’n f****n seksverslaafde nie.”

Hy voeg by: “Dinge gaan nou goed. Sy (Sharon) was so pas hier vir die naweek. Sy sou nou by my gewees het, maar sy het meer f****n werk as ek. Daar’s geen keer aan haar nie.”



Die 68-jarige rockveteraan gee toe hy het behoeftes en sy vrou is ’n “werkslaaf”.

“Dis goed en wel,” sê hy. “Maar as sy terugkom van X Factor (’n talentprogram op TV) en sy wil gaan slaap, wat de f*k is ek veronderstel om te doen? Ek sit op my g*t en wag vir haar, reg? Dis waarom mans onnosel dinge aanvang – wanneer hulle alleen is.”

Hy erken ook aan The Times hy sou woedend gewees het as sy vrou ’n minnaar nadergetrek het en voeg by: “Ek sal f****n mal raak.”

