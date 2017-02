Swanger Janine ‘kan maar net lag’ oor Steve se nuwe troetelnaam vir haar

Bokkie, Liefie, Hartjie, Engel, Skatlam, Baby…

Troetelname is net so deel van enige verhouding as romantiese kersligetes en handjies vas hou. Maar soms kom jou geliefde met ’n naam vorendag wat dalk net te persoonlik is. Soos om “Vettie” genoem te word terwyl jy vyf maande swanger is!

Dit is presies wat die sanger Steve Hofmeyr onlangs verklap het hy sy swanger vrou, Janine, deesdae noem.

Steve het onlangs op Twitter geskryf sy pragtige swanger vrou was “nog nooit die maerste persoon in die kamer nie,” en dat sy dit haat as hy haar “Vettie” noem.



@steve_hofmeyr my liefling, jy kan báie bly wees dat ek lief is vir jou en 'n sin vir humor het! Maar ek sál jou terugkry 😉 — Janine Hofmeyr (@JaninevdVyver) February 11, 2017

Gelukkig het Janine ’n sin vir humor en antwoord sy haar man: “My liefling, jy kan báie bly wees dat ek lief is vir jou en ’n sin vir humor het! Maar ek sál jou terugkry!”

Later het sy ook op Facebook geskryf wanneer mens “dikkerig voel en niks daaraan kan doen nie, is die beste ding seker maar om te lag, nê?”

Steve (52) en Janine (39) het in Desember aangekondig hul eersteling saam word in Julie 2017 gebore. Die baba het ook reeds ’n naam: Romy-Lee.

Ná haar plasing het Janine se aanhangers lekker saamgelag vir Steve se oulike troetelnaam vir haar. “Julle is so lief vir mekaar en dis great om die humorsin tussen julle te sien,” skryf een.

“Die liefde maak vet!” laat hoor ’n ander en voeg by “maar jy sal nooit in jou lewe vet wees nie, al sluk jy ’n skaap heel in.”

Geniet jou swangerskap, Janine!