Suid-Afrikaanse glanspaartjie kondig babanuus aan

Die glanspaartjie Sharlto Copley en Tanit Phoenix gaan ouers word!

A photo posted by Tanit Phoenix Copley (@tanitphoenixofficial) on Dec 31, 2016 at 7:30pm PST

Tanit het Sondag die goeie nuus met haar Instagram-aanhangers gedeel toe sy ’n foto van haar kaal magie wys.

“My eie klein bababoepie,” skryf die 32-jarige skoonheid by die foto.

A photo posted by Tanit Phoenix Copley (@tanitphoenixofficial) on Dec 31, 2016 at 9:27pm PST

Sy en Sharlto (43), wat veral bekend is vir sy rol as Wikus van der Merwe in die film District 9, het verlede Februarie stil-stil getrou en is al ’n paartjie sedert 2012.

A photo posted by Tanit Phoenix Copley (@tanitphoenixofficial) on Oct 26, 2016 at 7:55pm PDT

Baie geluk, julle twee!