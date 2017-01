Steve Hofmeyr se seun bring ’n aand in die tjoekie deur

Een van die sanger Steve Hofmeyr se seuns, Devon, word van aanranding aangekla.

Luidens berigte het Devon (22) en een van sy kollegas, Nelus Goosen (21), Donderdagaand in die aanhoudingselle deurgebring nadat hulle glo ’n vermeende dwelmhandelaar op die Delmaspad in die ooste van Pretoria aangekeer het.

Devon en Nelus werk vir ’n reaksieveiligheidsmaatskappy. Hulle is glo in hegtenis geneem nadat ’n man in die proses “met stokke geslaan is”, berig Netwerk24.

Devon staan glo tereg op ’n aanklag van aanranding met die doel om ernstig te beseer.

“Ek mag tans geen kommentaar lewer nie. Ek moet eers ’n amptelike verklaring in die hof aflê voordat ek met die media mag praat,” sê hy.

Devon en Nelus is Vrydagoggend borgtog van R1 500 elk toegestaan. Hulle sal weer op 17 Februarie in die hof verskyn.