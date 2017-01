Steve Hofmeyr en sy Janine vier spesiale dag

Die jaar skop omtrent op ’n hoë noot af vir die sanger Steve Hofmeyr en sy vrou, Janine! Die paartjie, wat in Julie hul prinsessie, Romy-Lee, in die wêreld sal verwelkom, vier vandag hul derde huweliksherdenking.

❤❤❤ A photo posted by Janine Hofmeyr (@janinehofmeyr) on Feb 10, 2016 at 4:05am PST

Steve en Janine het vandag in 2014 by die eksklusiewe Green Leaves Country Lodge by die Hartbeespoortdam afgehaak.

“My droom-engel. Vandag is jy al drie jaar my man. (Dit) voel eintlik baie langer, want jy was nog altyd die liefde van my lewe. En sal altyd wees!!! Ek sien so uit na die jare wat voorlê,” het sy vanoggend op Instagram gekoer.

“En veral oor die “Onsie” wat binne my groei. Dankie vir jou liefde, omgee en arms wat my toevou sommer heeltyd. Ek lief jou met my hele hart. So vreeslik baie,” het sy geskryf by kiekies van hulle op onder meer hul troudag.

Steve het op sy beurt op Facebook vir Janine geskryf: “Dankie, Janine, dat jy ’n kans gevat het met my, toe die wêreld op ons opgegee het en ek op myself . . . Vandag drie jaar getroud.”





Steve het op Kersdag in die sosiale media onthul hy gaan vir die sesde keer pa word. Dis Janine se eersteling. “Ons het so lank probeer, maar dié enetjie lyk my gaan deurdruk. Hou vir ons duim vas. Dankie. Kersfees is GROOT dié jaar! *Romy-Lee*,” het hy by ’n sonarfoto op Instagram geskryf.

Ons het so lank probeer, maar die enetjie lyk my gaan deurdruk. Hou vir ons duimvas. Dankie. Kersfees is GROOT die jaar! *Romy-Lee* A photo posted by Steve Hofmeyr (@steve.hofmeyr) on Dec 25, 2016 at 2:58am PST

Hy het ook op Facebook die nuus aangekondig.

Romy-Lee sal Steve (nou 52) se tweede dogter wees. Sy oudste kind, Charissa Albertyn (28) is ’n Engelsonderwyseres in Korea. Hy het ook vier seuns, Armand (27), ’n sanger, Devon (21), ’n akteur, en Sebastian (15) en Benjamin (13), sy twee seuns uit sy eerste huwelik.

Steve kan duidelik nie wag om weer pa te word nie. Hy het vroeër vandeesmaand op Facebook geskryf: