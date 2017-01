Sokkerpartytjie vir Amor en Joost se seun – kyk net die koel foto’s!

Dis mos nou enige sokkeraanhanger se speelveld dié.

’n Verjaardagpartytjie waar jy sokker eet, sokker speel en sokker dra . . .

Dit is hoe die sangeres en TV-ster Amor Vittone en die oud-Bok Joost van der Westhuizen se seun, Jordan, Saterdag sy 13de verjaardag gevier het.

Amor het foto’s van die prettige sokkerpartytjie op haar Facebook-profiel gedeel.

Jordan is ’n groot sokkerfanatikus. Hy speel self sokker en het einde verlede jaar die prys vir sportman en sokkerspeler van die jaar by sy skool gewen.

Selfs sy verjaardagkoek het die Engelse sokkerliggaam se embleem op gehad en was met ’n groot sokkerbal afgerond.

Benewens die pret van sokker speel, was daar ook ’n meganiese bul waarop die jongspan heerlik baljaar het.

Amor is Vrydag, net betyds vir Jordan se verjaardagpartytjie, uit die Morningside-kliniek ontslaan. Sy het die partytjie uit haar hospitaalbed beplan nadat sy haar enkel ’n week gelede sleg gebreek het toe sy as deel van Jordan se verjaardagvieringe saam met haar kinders en hul vriende op springmatte by Bounce in Fourways, Johannesburg, gaan spring het.

Die senings en ligamente in haar enkel moes in twee opersasies geheg word.

Amor het ondanks die rowwe week seker gemaak sy staan die naweek sterk. Sy het Jordan se verjaardag saam gevier en Sondag ook ’n perdesprongkompetisie van haar dogter, Kylie (10), bygewoon. Op ’n foto wat sy van dié kompetisie gedeel het, verskyn sy met haar krukke en ’n ortopediese stewel.

En trots kan sy wees! Kylie het uitstekend gevaar en weggestap as wenner in die perdesprongklas waaraan sy deelgeneem het.