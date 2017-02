Só het die sexy Fifty Shades-akteurs lyf reggeruk vir die opvolgfliek

Daar is weer stomende sekstonele waarin die klere gaan waai; daarom moes die Fifty Shades of Grey-akteurs Dakota Johnson en Jamie Dornan seker maak hul lyf is in ’n goeie toestand vir die opvolgfliek wat Vrydag hier uitgereik word.

A photo posted by Jamie Dornan (@_jamie_dornan_) on Feb 8, 2017 at 3:05pm PST

Hulle het albei met die hulp van die fiksheidsinstruktrise Ramona Braganza geoefen.

Ramona, ’n voormalige NFL-pompommeisie vir die Oakland Raiders, het vyf maande lank met die sterre gewerk terwyl hulle verlede jaar aan die opvolgfliek, Fifty Shades Darker, in Vancouver verfilm het, berig Mail Online.

Sy het haar gimnasium in ’n sleepwa na die stel gebring en persoonlike oefenprogramme vir Dakota en Jamie uitgewerk.

Dakota se roetine het strek-, maag- en beenoefeninge ingesluit, asook kardiovaskulêre oefeninge. Jamie het sy bolyf op sy eie geoefen en saam met Ramona aan sy bene gewerk.

A photo posted by Jamie Dornan (@_jamie_dornan_) on Feb 8, 2017 at 6:11pm PST

Nog van Ramona se bekende kliënte sluit in die aktrises Jessica Alba en Halle Berry.

Dekota het Ramona se sleepwa sowat vyf keer per week besoek. Sy het soms sessies van 30 tot 45 minute gedoen en was ander kere tevrede met 20 minute se kardio-oefeninge, het Romana aan People vertel.

“Sy was reeds slank, so wou net mooi spiere bou. Ons het baie danssoort-strekoefeninge gedoen terwyl ons na musiek geluister het en ons sou dan ook ’n siklus doen om haar bene te oefen.

“Een van die oefeninge wat sy baie geniet het, was om op die grond te lê terwyl sy outydse Jane Fonda-beenopstote doen. Ek het ekstra gewigte bygevoeg om die intensiteit daarvan te verhoog. Dit was doeltreffend vir haar boud- en beenspiere.”

A photo posted by Ramona braganza (@ramonabraganza) on Feb 6, 2017 at 12:48pm PST

Dakota het ook Ramona se 3-2-1-tegniek beproef wat Ramona spesiaal uitwerk vir akteurs wat vir ’n fliekrol voorberei.

Die tegniek behels drie stelle kardiovaskulêre oefeninge, twee seksies wat uit kragoefeninge bestaan en ’n segment wat maagspiere oefen.

Vir die kardio-gedeelte het Dakota graag tougespring of teen ’n helling op die trapmeul gehardloop. Buiten hierdie oefensessies het die aktrise ook jogaklasse bygewoon in ’n vertrek wat verhit word.

Jamie was reeds gewoond daaraan om sy eie bolyf te oefen. Hy hou glo veral daarvan om opstote te doen.

A photo posted by Jamie Dornan (@_jamie_dornan_) on Feb 7, 2017 at 7:17pm PST

Vir sy sessies saam met Ramona het hulle op sy bene gefokus. Hy het een of twee keer per week 30 minute lank in haar sleepwa geoefen.

A photo posted by Ramona braganza (@ramonabraganza) on Feb 1, 2017 at 10:44am PST

Hul oefensessies sou begin met vyf tot 10 minute se kragoefeninge, waarna hulle ook vir ’n ruk met ’n springtou sou opwarm. Hy sou dan tipiese hurkspronge (squats) met swaar gewigte doen, lunges en deadlifts. Die roetine het veral sy dy-, boud en bobeenspiere geoefen.

*Fifty Shades Darker begin op 10 Februarie in fliekteaters draai.

A video posted by Jamie Dornan (@_jamie_dornan_) on Feb 8, 2017 at 6:09pm PST

Bronne: Mailonline, People.com