Só het Céline Dion besluit oor Beauty and the Beast

Celine Dion gebruik van haar oorlede man se portrette wanneer sy raad soek met groot loopbaanbesluite.

René Angélil, die sangeres se voormalige bestuurder en man vir baie jare, het aan die begin van verlede jaar sy stryd teen kanker verloor. Celine het aan The Sun gesê sy gebruik afbeeldings van die musiekmagnaat om haar deur die rouproses te help.

Sy het ook een van haar man, met wie sy 21 jaar getroud was, se portrette geraadpleeg toe sy met die besluit worstel of sy ’n nuwe liedjie vir die klankbaan van Beauty and the Beast moet opneem of nie.

“Ek het na een van die skilderye van my man, wat ’n bewonderaar vir my gegee het, gegaan en gesê: ‘Moet ek dit doen?’ ” het Celine aan die koerant gesê.

“En die antwoord wat ek gekry het – ek wil nou nie spookagtig klink of so iets nie – maar die antwoord wat ek gekry het, was ‘Jy kan niks verloor nie’.”

Die klankbaan, How Does a Moment Last Forever, was haar eerste nuwe opname sedert haar man oorlede is. Sy het onlangs gebieg dit het steeds gevoel asof sy René in die ateljee verkul terwyl die ballade besig was om vorm aan te neem.

Tydens die première van die rolprent het sy aan Entertainment Tonight gesê: “Met my eerste Beauty and the Beast het ek en my man die besluit saam geneem. Nou neem ek alleen besluite. Dis ’n bietjie moeiliker. Ek kon nie dadelik ja sê nie, want dit het gevoel asof ek hom op die een of ander manier kul.”

Sy’s bly sy het toegestem om in die nuwe Disney-rolprent te sing, want dit gee haar vir ’n oomblik die gevoel van ’n emosioneel voltooide sirkel.

“Ek was aan die begin van my loopbaan (toe ek Beauty and the Beast opgevoer het),” sê sy. “Die liedjie het vir my bekendheid gebring. Dit het my geplaas waar ek vandag is.”

Haar liefdestema-duet vir die oorspronklike Beauty and the Beast van Disney is deur John Legend opgeneem, en Ariana Grande het die opname vir die nuwe rolprent gedoen.

© Cover Media