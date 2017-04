So gaan dit met Steve Hofmeyr se seun ná hofsaak

Devon Hofmeyr (22), ’n seun van die sanger Steve Hofmeyr, is verheug dat die aanrandingsaak teen hom verby is.

“Ek is bly dit het tot ’n einde gekom,” sê hy.

Devon (22) en ’n kollega, Nelus Goosen, is op 26 Januarie in hegtenis geneem nadat hulle glo op ’n patrollie vir hul werk, Bull Security-veiligheidsmaatskappy, ’n vermeende dwelmhandelaar wou aankeer.

Die saak is Woensdag in die landdroshof in Pretoria teen Devon en sy kollega Nelus Goosen teruggetrek nadat hulle elkeen ’n ooreenkoms met die klaer, Paul Jim, gesluit het om hom R3 000 elk skadevergoeding te betaal.

“Ek voel steeds ons het binne die reg opgetree en wou die saak net so gou moontlik verby kry.”

Peet du Plessis, Devon en Nelus se prokureur, het aan Netwerk24 gesê sy kliënte het hom vroeër opdrag gegee om die klaer te nader sodat hulle kan onderhandel.

“My kliënte wou ’n siviele inhegtenisneming uitoefen en het nooit bedoel om die klaer te beseer nie. Hulle ontken hul doel was om te beseer.

“Hulle is bereid om hom te vergoed vir enige pyn, lyding en mediese uitgawes weens die voorval,” het Peet gesê.

Devon is tans in Bloemfontein vir Angus Buchan se It’s Time-bidsaamtrek.

“Almal het my gesteun deur hierdie tyd. My werkgewers was ook baie ondersteunend,” sê hy.