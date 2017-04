So gaan dit met Michael Bublé se kleinding na kankerskok

Michael Bublé se vrou het onthul hul oudste seun is nou “gesond”.

Lewerkanker is verlede jaar gediagnoseer by Michael (41) en die Argentynse aktrise Luisana Lopilato (29) se oudste seun. Noah (3) het vier maande lank in Los Angeles chemoterapie ondergaan, maar is nou terug by sy huis in Argentinië.

Dinsdag het Luisana in Buenos Aires op ’n perskonferensie gepraat oor haar terugkeer na die rolprent waaraan sy ophou werk het omdat haar seun siek was.

“Dank die Here; my seun is gesond. Wanneer goed gebeur soos wat met ons gebeur het, verander jou uitkyk op die lewe,” het sy volgens Daily Mail Online gesê.

“My seun se herstel is ’n lang proses, soos julle almal weet, en hy moet aanhou met opvolg-ondersoeke. Maar ons is baie bly. Ons sien uit daarna om oor die toekoms te dink en ons kinders te sien grootword.

“My geloof in die feit dat God ’n wonderwerk kan verrig, het my gehelp. Ek het sterk geword sodat my seun sou beter raak. Ek het dit aan al my vriende en familie oorgedra,” het sy gesê.

“As ’n gesin was ons nog altyd baie verenig, en ons het dit saam bestry. Ons het alles moontlik vir ons seun gedoen sodat hy hierdeur sou kom. Om Noah te sien groei en hoe gelukkig hy is, het my die krag gegee om hierdie rolprent te kom voltooi.”

Luisana en Michael het nog ’n seun, Elias (14 maande). Nadat bekendgemaak is Noah het kanker, het aanhangers die egpaar met wense van beterskap en boodskappe van steun oorlaai. Die aktrise het vertel die medelye het haar help sterk bly.

“Ek wil mense bedank vir hul steun, gebede en liefde. Ek wil hê hulle moet weet hulle het ons geraak, en dit het ons baie gehelp om hierdeur te kom.

“Dis moeilik om hieroor te praat; dis baie vars in ons gemoed en dis nog ’n bietjie van ’n sensitiewe onderwerp. Maar ek ervaar die liefde daagliks wanneer mense my in die straat sien. Dis wonderlik om te weet jy word vergesel en dat mense lief is vir jou.”

