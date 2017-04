So gaan dit met Afrikaanse sanger ná intensiewe behandeling in hospitaal

Die sanger Adam Barnard is uit die rehabilitasie-eenheid van die Eugène Marais-hospitaal in Pretoria ontslaan en sterk nou tuis aan, het sy bestuurspan bevestig.

Volgens ’n verklaring word daar gehoop dat hy binne die volgende twee tot drie maande ’n nieroorplanting sal ondergaan. Sy mediese span wag nog op die uitslae van ’n paar toetse voor ’n finale besluit geneem kan word.

Adam is verlede maand in die rehabilitasie-eenheid opgeneem, waar ’n multidissiplinêre span hom daagliks behandel het. Die behandelings sluit in fisioterapie, arbeidsterapie en ook drie hemodialisebehandelings per week.

Dít het gevolg nadat hy in Februarie in die Jakaranda-hospitaal se hoësorgeenheid opgeneem is, waar verskeie toetse op hom gedoen is. Hy het ook hemodialisebehandelings ontvang om sy nierfunksie te ondersteun.

Sy mediese span het toe vermoed dat hy ook aan Guillain-Barré-sindroom ly, maar daar is later vasgestel dit is nie die geval nie.

Adam se voormalige Romanz-sangmaats, Louis Loock, André Venter en Burgerd Botha, het vroeër hierdie maand aan Huisgenoot vertel hulle weet Adam se diep geloof sal hom deur dié moeilike tyd in sy lewe dra.

Sy agent en bestuurder, Henri Scott, sê Adam en sy familie is baie dankbaar vir al die gebede en die woorde van ondersteuning wat hulle deurentyd van die publiek gekry het.