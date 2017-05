Skokonthulling: ‘Hulle probeer my vermoor,’ sê Michael Jackson in handgeskrewe briewe weke voor sy dood

Die pop-koning Michael Jackson het enkele weke voor sy dood in handgeskrewe briewe voorspel dat hy vermoor sou word.

In die 13 briewe wat hy gestuur het, het hy verklaar: “Hulle probeer my vermoor” en “Ek vrees vir my lewe”, berig Mail Online.

Michael se jarelange vriend en Duitse sakeman, Michael Jacobshagen (34) het dit onlangs aan die lig gebring in ’n onderhoud met Daphne Barak op Sunday Night, ’n Australisiese televisieprogram.

Die pop-koning het vir ’n Londense konsert voorberei toe hy vir Jacobshagen bel en hom smeek om vanaf Duitsland na Amerika te reis om net by hom te wees, berig Mail Online verder.

“Hy het ’n emosionele ineenstorting gehad en gesê, ‘hulle gaan my vermoor,’ vertel Jacobshagen in die onderhoud.

Jacobshagen het toe besluit om drie dae met Michael te spandeer waar hy dié briewe oorhandig het.

Michael het nooit gesê wie “hulle” is nie, maar sommige briewe verwys glo na die konsertpromotors, AEG wat die Londense konserte beplan het, berig NZherold.co.nz.

Michael se uitgesproke dogter, Paris Jackson (18), het in Januarie vanjaar in ’n onderhoud met Rolling Stone verklaar dat sy dink haar pa vermoor is.

“Dis ooglopend. Alles dui daarop (dat hy vermoor is). Dit klink natuurlik soos ’n samesweringsteorie en pure twak, maar alle ware aanhangers en almal in die familie weet dit. Dit was so beplan. Dit was twak,” het sy destyds aan Rolling Stone vertel.

In een van die briewe sê Michael glo dat AEG te veel druk op hom plaas en dat hy vir sy lewe vrees.

Michael is net enkele weke daarna dood gevind.

Die amptelike oorsaak van sy dood was ’n oordosis van die verdowingsmiddel propofol. Sy dokter, dr. Conrad Murray, het dit glo aan hom verskaf en is later van onwillekeurige manslag aangekla.

Bronne: Mail Online, NZherald.co.nz, Rolling Stone