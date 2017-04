Sexy Sons of Anarchy-ster praat oor sy ‘verskriklike, pynvolle’ jare

Charlie Hunnam is jammer hy is getroud toe hy 18 was, want die spontane troue het tot “drie verskriklike, pynlike, duur jare” gelei.

Die 37-jarige akteur is in 1999 in Las Vegas met Katharine Towne, bekend vir haar rol in onder meer Mulholland Drive , getroud nadat hy haar net drie weke tevore by ’n oudisie vir die Amerikaanse televisieprogram Dawson’s Creek ontmoet het.

Ná drie jaar is hulle in 2002 geskei.

#CharlieHunnam and former wife #KatharineTowne (m. 1999-2002) A post shared by @charliehunnamislove on Sep 18, 2013 at 7:50pm PDT

Hoewel Charlie die afgelope 12 jaar in ’n gelukkige verhouding is met Morgana McNelis, het sy eerste huwelikspoging ’n blywende uitwerking op hom gehad.

“Ek is getroud toe ek vir die heel eerste keer in Las Vegas was, en dit het nie so goed uitgewerk nie. Ek het die meisie drie weke geken en ons was dolverlief op mekaar,” het hy aan die Associated Press vertel.

“Die huwelik het drie verskriklike, pynlike, duur jare geduur. Maar op die ou end het ek die katte gekry; dit was goed. Dit was ’n klein oorwinning.”

Charlie erken hy was nie volwasse genoeg vir ’n huwelik toe hy vir die eerste keer die kerkpaadjie afgestap het nie. Hy en Katherine was egter so dolverlief dat hulle probeer het om hul besluit om af te haak, te regverdig.

“Ek was vir die eerste (keer) in my lewe verlief en het gedink ek moet weggaan, terug Engeland toe,” het hy verduidelik.

“Ons was verlief en het Vegas toe gekom, want die gedagte het in ons 18-jarige koppe opgekom: ‘Wat as ons mekaar nooit weer sien nie? Kom ons trou, want dan sal ons mekaar weer moet sien, al is dit net om te skei’.”

Charlie en Morgana, wat juweliersware ontwerp, gaan al sedert 2005 uit. Charlie het sy regmatige deel van vroulike bewonderaars en dit lei soms daartoe dat Morgana boodskappe van trolle in die sosiale media kry.

In ’n poging om die aanvalle op sy geliefde oor die jare stop te sit, het Charlie verlede jaar ’n omvattende boodskap op sy Facebook-bewonderaarsblad geplaas.

Wearing Tosca jacket & Lynda skirt designed by the magical @joannahadfield. Make-up & hair @ricardoferrise1. Photography @andrewmacphersonofficial #FW16 #designer #atelier #joannahadfieldatelier A post shared by Morgana McNelis (@morgana.mcnelis) on Aug 3, 2016 at 11:40pm PDT

“Ek is baie lief vir hierdie vrou saam met wie ek die afgelope 11 jaar deurgebring het en ek hoop om die komende 60 jaar ook saam met haar deur te bring. Sy was lank voor ek enige sukses of geld gehad het, my lojale en ondersteunende maat. Hoekom sou julle haar nou wou aanval uit bewondering vir my? Dit maak nie sin nie.”