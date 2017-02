Sewe goed wat jy móét weet oor die smeulende ster wat Christian Grey speel

In die flieks is hy die geheimsinnige, smeulende sakeman Christian Grey wat in die geheim swepe klap. Hy hoef net in die rigting van die kamera te knik om vroue te laat bloos.

Maar wie is die donkerkopakteur agter die sexy rol in Fifty Shades of Grey en Fifty Shades Darker — wat Vrydag in plaaslike rolprentteaters uitgereik is?

1. Die 34-jarige Jamie Dornan is ’n akteur van Noord-Ierland. Hy is nie net ’n akteur nie, maar ook ’n musikant en model. Hy het al voorheen vir Calvin Klein modelwerk gedoen, berig die Belfast Telegraph.





2. Hy het op skool rugby gespeel en dramalesse geneem, berig die Britse tydskrif Glamour

3. Hy is in 2013 met Amelia Warner getroud. Die egpaar het twee kinders. Hul eersteling, Dulcie, is drie jaar oud. Hul tweede kind, Phoebe, is in Februarie verlede jaar gebore.





4. Voor hy en Amelia getroud is, was hy twee jaar lank in ’n verhouding met die aktrise Keira Knightley.5. Hy hou van lees en speel graag gholf.6. Hy was in 2007 die gesig vir Dior Homme se advertensieveldtog.

7. Hy was voorheen in onder meer die televisiereeks The Fall en die flieks Anthropoid en Marie Antoinette te sien.