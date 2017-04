Sangeres het internet op hol nadat sy allerdierbaarste gesprek afluister

Die Amerikaanse sangeres Nicole Nordeman se FB-boodskap wat sy Maandag geplaas het, het die internet op hol gehad en is teen vanoggend reeds 119 000 van gehou, en 37 000 keer gedeel.

Hierin vertel sy hoe sy Maandag op ’n lughawe gehoor het hoe die paartjie wat agter haar sit, in ’n video-telefoongesprek met iemand gesels wat klink asof dit hul kleuterseuntjie is wat nou by ouma bly totdat hulle terug is by die huis.

Dit is duidelik die paartjie mis hul seuntjie vreeslik, en vertroos hom in die video-telefoongesprek dat hulle binnekort tuis gaan wees.

Ouma word ook gevra om seker te maak dat hy saans genoeg komberse het, en bedags speelgoed om mee te speel.

Toe Nicole egter op hul selfoonskerm loer om te sien hoe die seuntjie aan die ander kant lyk, sien sy dit is al die tyd hul labradore hondjie waaroor hulle so te kere gaan.

Bronne: Mirror.co.uk, Facebook