Sanger en sy vrou verras met ’n drieling!

Pharrell Williams se vrou, Helen Lasichanh, het die lewe aan ’n drieling geskenk.

A photo posted by Celebritea Entertainment News (@thacelebriteaofficial) on Jan 31, 2017 at 7:23am PST





Die Amerikaanse sanger en liedjieskrywer en sy vrou, ‘n mode-ontwerper, het in September bevestig hulle gaan ouers word en vir hul agtjarige seun, Rocket Ayer, ’n bababoetie of –sussie gee.

Nou het sy woordvoerder, tot groot verbasing van sy aanhangers, aan Vanity Fair bevestig Helen het vroeër vandeesmaand die lewe aan drie babas geskenk.

Die woordvoerder het nie die babas se name of geslag gedeel nie, maar gesê Helen en die kleingoed is “gesond en gelukkig”.

A photo posted by MARIANNE (Czech Republic) (@mariannemagazine) on Jan 31, 2017 at 6:07pm PST





Al is dit nog nie bekend wat die babas se name gaan wees nie, het Pharrell waarskynlik ’n paar kreatiewe idees. Hy het in 2014 meer vertel oor die betekenis van sy seun se naam en gesê hy en sy vrou wou ’n seuntjie met ’n baie sterk naam hê.

“Die Indiane het hul kinders na ’n natuurkrag of dier of element genoem en ons het die voorbeeld gevolg en hom vernoem na ’n mensgemaakte masjien wat bedoel is om op te styg, om groot hoogtes te bereik,” het hy aan die Amerikaanse kletsprogramaanbieder Oprah Winfrey gesê.

“Metafories gesproke is hy ook so genoem oor Stevie Wonder se Rocket Love, Elton John se Rocket Man en Herbie Hancock se Rocket. Almal my gunsteling-musikante. En sy tweede naam is nie Man nie, dis Ayer na Roy Ayers.”

A photo posted by World Music Awards (@worldmusicawards) on Jan 31, 2017 at 5:37pm PST





Die babas gaan beslis vir ’n besige 2017 vir die sanger agter die treffer Happy sorg. Nadat hy in Desember op die loopplank verskyn het by Karl Lagerfeld se Chanel-modevertoning, is daar aangekondig hy sal die eerste man ooit wees wat in ’n handsakadvertensie vir Chanel saam met Cara Delevingne en Kristen Stewart gaan verskyn.

En hy’s ook ’n gereelde gesig by toekenningsgeleenthede as vervaardiger van die Oscar-benoemde fliek Hidden Figures. Die fliek het Sondag die prys vir beste ensemble by die Akteursgilde-prysaand gewen en daar is sprake dat dit ook ’n Oscar kan inpalm.

© Cover Media