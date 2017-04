Sanger en aktrise saam in borrelbad gekiek – en hulle reis die wêreld plat!

Joe Jonas en Sophie Turner reis die wêreld plat en hul jongste bestemming is Mexiko waar die paartjie lekker uitgespan het in ’n borrelbad.

Die paartjie is in Londen, Parys en New York gewaar en was die afgelope naweek by die Coachella-musiekfees in Kalifornië waar hulle saam met Joe se broer, Nick, uitgehang het. En nou het die tweetjies Cabo by hul romantiese lys vakansiebestemmings gevoeg.

Hulle is Dinsdag gekiek waar hulle ingehaak op die strand stap, soen, op hul foon doenig is en die uitsig geniet – Sophie het dit met ’n groot verkyker gedoen.

Die tweetjies het meestal verkies om in die borrelbad te ontspan. Die duifies is al vyf maande saam en was in en uit die jacuzzi by hul privaat villa. Sophie (21) het lyf gewys in ’n grys en swart bikini en ’n rooi sonbril, en Joe (27), het op ’n kol aan ’n sigaar geteug. Toe hulle strand toe gaan, was Sophie geklee in ’n denimkortbroek en Joe het ’n streephemp en kortbroek gedra.

Nie een van die twee het al in die openbaar oor hul verhouding gepraat nie, al het talle media al probeer om iets uit hulle te kry. Mario Lopez, aanbieder van die program Extra, het in Januarie by die Golden Globes ’n antwoord uit Sophie probeer kry.

Toe hy haar oor haar romanse met Joe vra, het sy dadelik geantwoord: “Wel, ek gaan niks sê nie, maar ek is baie gelukkig.” En toe met ’n glimlag bygevoeg: “Ek weet nie eintlik van wie jy praat nie.”

Toe vra Mario haar of sy daarop aandring dat Joe stewels dra – omdat sy langer as haar musikant-kêrel is – maar die Game of Thrones-aktrise het nie mooi verstaan nie. “Stewels? Hoekom sou ek hom vra om stewels te dra?” het sy verward laat hoor.

Intussen het ’n radio-omroeper tydens ’n onderhoud met Joe en sy groep, DNCE, gevra met wie sal die groepslede graag wou uitgaan as hulle uit die akteurs van Game of Thrones kon kies.

Joe het egter nie gebyt nie, en vinnig met ’n glimlag geantwoord: “Ek sou waarskynlik die drake kies.”

