Plaaslike bekendes verklap hul lekkerste Nuwejaarsvieringe

Plaaslike bekendes vertel van die Nuwejaarsaande wat hulle nie sommer gou gaan vergeet nie.

Francois Jacobs

My lekkerste Nuwejaar was verlede jaar s’n, toe ek 26 was. Ek het van Nelspruit af met ’n Volkswagen-bussie vertrek met alles wat ’n mens nodig het om die lang pad aan te durf. Ek het met die kus langs getoer tot net buite Stilbaai, waar ek na ’n privaat byeenkoms genooi is. Al die groot name van rock en blues was daar, en ’n klomp van my vriende ook.

Dit was lekker omdat daar geen planne en geen reëls was nie. Net die oop pad. Ons het elke dag benader asof dit die laaste was en die lekkerste avontuur gehad.

Christia Visser

Elke Nuwejaarsaand is vir my spesiaal. Verlede jaar was ek saam met my ouers en so vyf hegte vriende by ons strandhuisie naby Gansbaai. Dit staan so te sê op die strand. Ons het gebraai, musiek geluister en gedans, net die paartjies van ons. Ons het net voor twaalfuur op die strand die tyd gaan aftel terwyl die branders voor ons breek.

Niks is vir my lekkerder as om tyd deur te bring saam met mense wat mekaar verstaan en liefhet nie.

Armand Aucamp

Ons was einde 2008 en begin 2009 by Kendwa Rocks in Zanzibar. Hulle het ’n ongelooflike partytjie op die strand gehou. Ek was 21 en verjaar op 11 Januarie. Ons het tot 13 Januarie gebly, so ek het Nuwejaar en my 22ste verjaardag in Zanzibar gevier. Ons was ’n groep van ses beste vriende bymekaar. Natuurlik was daar ook honderde ander toeriste en backpackers op die strand.

Dit was die eerste keer dat ons as ’n groep saam na die buiteland getoer het. Dit was baie spesiaal dat ons dit op so ’n jong ouderdom saam kon doen.

Willem Botha

Dit was Desember 1999, toe ons die nuwe millennium binnegaan. Ek was 12 jaar oud. Ons is ’n baie groot familie en daar is baie neefs en niggies. Ons het almal daardie jaar by die familiestrandhuis op Stilbaai gekuier.

Ek sal nooit almal se gevoel van afwagting vergeet nie. Daar is voorspel die wêreld gaan eindig en ons jong klomp het dit geglo. Ons het by al die huise omgegaan en die mense gaan groet. ’n Mens is lekker laf wanneer jy ’n kind is! Ons het wakker gebly tot daardie volgende oggend om vir die groot gebeurtenis te wag. Dit was naïewe, onskuldige vermaak.

Liza Brönner

My lekkerste Nuwejaar nog was dié van 2012. Ek en my man, Ricus Nel, het daardie jaar saam met ons vriende Bok van Blerk en sy vrou, Hanna, in Mosambiek gaan vakansie hou. Ons het 2013 ingegaan deur saam met ’n hele groep mense op die strand te braai.

Almal het die nuwe jaar saam ingetel en toe die klok twaalfuur slaan, het ons die see ingehardloop en geswem. Natuurlik het ons die hele nag op die strand deurgebring en die son gesien opkom. As ek die aand in een woord moet beskryf, sal dit “onvergeetlik” wees.

Wiaan Fourie

My beste Nuwejaarsherinnering was toe ek so drie of vier jaar gelede saam met my familie op Hartenbos gekuier het. Ek was seker so 21 jaar oud en het daardie vakansie saam met my ouers en familie deurgebring. Vanselfsprekend is Hartenbos in die vakansietyd ongelooflik besig as gevolg van al die gesinne en studente wat daar kom uitspan.

By die strand is ’n spesiale aand gereël en toe die klok twaalfuur slaan om die koms van die nuwe jaar aan te kondig, was daar ’n fantastiese vuurwerkvertoning. Dis iets wat ek nie gou sal vergeet nie. My Nuwejaarsplanne begin met ’n kuier in die Krugerwildtuin vir Kersfees en dan vat ons die pad na Limpopo, waar ons gaan inloer by die renosterplase waar ons by projekte betrokke is.