‘Pa se selfdood help my nugter bly’, vertel aktrise openhartig

Herinnerings aan haar pa se selfdood help Taryn Manning, ’n ster van Orange is the New Black, om haar lewe reg te ruk ná jare se middelmisbruik.

Die aktrise, wat ook in Britney Spears se Crossroads en 8 Mile van Eminem verskyn het, het onlangs tydens ’n openhartige geselsie met Entertainment Tonight oor haar persoonlike stryd gepraat. Sy het gesê sy het ’n interessante klompie jare agter die rug en dat dit vir haar struikelblokke in die weg gelê het.

Sy het aan die nuusprogram vertel dit gaan goed met haar nadat sy die laagste punt bereik het. Nou voel sy goed oor haar nugterheid.



“My pa het in daardie soort leefstyl gesterf,” het sy gesê. “Hy het in werklikheid sy eie lewe geneem en ek het net gedink dis so onnodig. Maar dis oral, dis moeilik om te hanteer.

“Vir my is dit baie belangrik dat ek dit oorkom. Want, weet jy, ons is almal sterker as dit.”

En sy hoop haar stryd gaan ander mense help wat hulp soek. “As ek ’n stem kan hê en mense kan help en hulle te laat weet niemand is volmaak nie en ons het almal een of ander stryd. Ek is nie meer skaam om eerlik te wees nie.”

Haar mede-akteurs van Orange is the New Black help Taryn om nugter te bly. Haar medester Danielle Brooks het aan ET gesê: “Ons is soos ’n gesin. Niemand is volmaak nie. Ek ken nie al die besonderhede nie, maar Taryn weet ek is altyd daar en my arms is oop vir haar. Sy’s fantasties. Sy is ’n ongelooflik talentvolle mens en dis vir my ’n eer om haar my vriendin te noem.”

Taryn het intussen gerugte ontken dat sy die bekroonde tronkdrama vaarwel toegeroep het. “Ek is nog in die reeks. Ek probeer niks uitlap nie, maar ja, ek is nie weg nie. Ek is dol oor my werk en mal oor my rol.”

Cover Media