Ouboet Carl stuur seënwense na Oscar Pistorius in die tronk

Hy het te heerlik by sy kleinboet in die tronk gekuier, het Carl Pistorius vanoggend laat blyk ná hy Vrydag op Twitter aangekondig het hy gaan Sondag by die eens beminde lemnaeler, Oscar Pistorius, in die Atteridgeville-tronk in Pretoria besoek aflê.

“Ek het gister ’n wonderlike tyd saam met Oscar Pistorius gehad. Baie dankie vir almal wat mooi wense saamgestuur het, julle is fantasties! #liefdewen,” het Carl op sosiale media verklaar.

“Ek sou graag meer met hulle wou deel, maar sommige mense kan dinge op ’n siek manier verdra. Ons leef in ’n gebroke wêreld waarin gebroke mense mekaar gedurig seermaak,” het hy bygevoeg.

Carl was duidelik ekstaties oor die vooruitsig van ‘n besoek aan sy geliefde “Osci” en het aanhangers gevra om die voormalige Paralimpiese ster-atleet te bemoedig: “Ek gaan Sondag by Oscar kuier. Ek sal hom namens almal sterkte toewens – en ’n lys van almal wat hom voorspoed toegewens het, maak sodat hy dit kan hou.”

Diegene wat Oscar onwrikbaar ondersteun sedert hy Reeva Steenkamp, sy destydse meisie, in die vroeë ure van Valentynsdag 2013 doodgeskiet het, het seënwense vir die lemnaeler op Carl se Twitter-rekeninge oorgedra.

Boodskappe soos “Oscar het baie ondersteuning,” “stuur asseblief vir jou broer my liefde,” en “bly sterk Oscar” is van die boodskappe wat ingestroom het.