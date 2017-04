Orlando Bloom “oor” kaal roeiplank-foto’s

Die Britse akteur Orlando Bloom het gevra die media moet aanbeweeg van die berugte kaalkiekies van hom op ’n roeiplank, want hy is moeg daarvan om die foto’s te bespreek.

Die welbedeelde Lord of the Rings-ster het verlede Augustus alles gewys tydens ’n vakansie saam met sy destydse meisie Katy Perry in Italië toe hy met net ’n bofpalpet en sonbril aan op die strand beljaar het.

Vroeër die maand het Orlando erken hy is spyt het hy kaal in die see gaan swem en sou hom bedek het as hy geweet het daar is steelfotograwe in die omtrek.

Hy is Woensdag weer oor die voorval uitgevra tydens ’n onderhoud op die Britse BBC Radio 1 toe die aanbieder Nick Grimshaw hom oor die onthullende kiekies terg.

“Kan jy al jou klere uittrek terwyl jy soort van subtiel jou geslagsdele vir die kamera bedek?” het die aanbieder gevra. “Ek voel akteurs is goed daarmee, net kaal wees.”

“Nie te kaal nie!” het Orlando laggend gesê. “Ek is nie juis bekommerd daaroor om my kroonjuwele uit te haal nie. Dis piekfyn.”

“Ons weet!” het Nick geskerts voor hy die ster eintlik begin uitvra het. “Kan ons daaroor praat? Wat de hel? Ons moet daaroor praat.”

“Daar is al so baie daaroor gepraat. Ek is al daaroor,” het Orlando geantwoord. Maar Nick het geweier om die onderwerp te laat vaar en onthul die roeiplanksessie is die tweede resultaat vir “Orlando Bloom” op die soekenjin Google.

“Wonderlik, man,” het die 40-jarige geantwoord. “Fantasties.”

Orlando het toe gesê hy is spyt sy sesjarige seun, Flynn, en eksvrou, Miranda Kerr, sal ook eendag oor die foto’s gespot word.

“My arme seun. Hy het baie om te ewenaar!” het hy laat hoor en bygevoeg: “Ek het die internet gebreek!”

Orlando het voorheen volgehou hy was “uiters” verbaas toe hy agterkom die paparazzi het uitgesnuffel waar hy saam met die popster vakansie hou.

“Ek sou my nooit in daardie posisie geplaas het as ek gedink het dit sou gebeur nie,” het hy aan die Britse uitgawe van die tydskrif Elle gesê.

“Ek is al ’n miljoen keer op ’n miljoen verskillende maniere afgeneem. Ek het ’n goeie radar. Ons was vyf dae lank heeltemal alleen – niks om ons nie. Daar was geen manier dat enigiemand iets kon kry nie. Ek het ’n oomblik gehad van vry voel.

“Wat kan ek vir jou sê?” het hy gevra. “Nota aan self: Jy is nooit vry nie. Ha!”

– Cover Media