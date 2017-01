Ontmoet Rudi Claase se roos

“Dit het ’n baie unieke reuk; as wit ’n reuk was, sou dit so geruik het”, sê Charmuchè Pelser, Rudi Claase se bestuurder, oor die roos wat nou hom genoem is.

My Rudi Claase roos beskikbaar by Ludwigs Rose A photo posted by Rudi Claase (@rudi_claase) on Jan 7, 2017 at 3:17am PST

Nadat Rudi sy musiekvideo Rose vir Jou op die plaas Ludwig Rose opgeneem het, het hulle aangebied om ’n roos ter ere van hom te vernoem.

“Dis om hom te vereer omdat hy so ’n uitmuntende liedjieskrywer is”, vertel Charmuchè.

“Die terugvoer tot dusver was verskriklik positief, mense bel gereeld om te hoor waar hulle die rose kan kry.”

Volgens Halmar Taschner van Ludwig Rose is die roos in groot aanvraag.

“Dis baie gewild”, vertel hy.

Rudi bevind hom nou in die geledere van Steve Hofmeyr, Bles Bridges en Rina Hugo, na wie die roosplaas ook rose genoem het.

Charmuchè sê Rudi het vir homself so agt boompies by sy huis aangeplant en ‘n ruk lank van die rose tydens sy vertonings uitgedeel.