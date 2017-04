Omstrede sanger dam glo fotograaf by

Die omstrede sanger Chris Brown word daarvan beskuldig dat hy Maandag ’n fotograaf by ’n klub in Florida aangerand het.

Die sanger agter die treffer Fine China was Maandag in die vroeë oggendure by Aja Channelside in Tampa vir ’n betaalde verskyning. Volgens TMZ het die klub se fotograaf foto’s in die klub geneem, maar is glo gevra om op te hou wanneer Chris opdaag.

Die fotograaf het egter voortgegaan om foto’s van die skare te neem toe Chris oppad na die DJ-hokkie was. Chris het glo woedend geraak en die fotograaf in die gesig geslaan nadat hy besef het hy neem foto’s. Die beweerde voorval is op video vasgelê.

Polisiebeamptes is na die klub ontbied, maar Chris was nie meer daar toe hulle opdaag nie.

Die onbekende fotograaf beplan glo om ’n klag te lê.

Die bewerings kom enkele dae nadat berig is Chris en die rapper Lil Wayne is die teikens van ’n federale dwelmondersoek.

Kevin Selent, ’n beampte van die Amerikaanse tuislandsekuriteitsdepartement, het vroeër vandeesmaand getuig Chris en Lil Wayne was glo betrokke by dwelmtransaksies met die musiekvervaaridger Harrison Garcia van die suide van Florida, wat teregstaan vir die verkoop van onwettige dwelms.

Kevin het glo verwys na bewyse van ’n teksboodskap wat Harrison na een van sy vroulike medewerkers gestuur het waarin hy spog oor meer as R200 000 ($15 000) wat Chris na sy rekening laat koppel het.

Harrison het glo ook erken dat hy “baie narkotika” na Lil Wayne verkoop het nadat hy verlede Oktober in hegtenis geneem is en aanklaers fotografiese bewyse ingedien het waar Harrison met Chris en Lil Wayne poseer.

Kevin het nie meer inligting oor die ondersoek verskaf nie, maar bevestig dat Chris en Lil Wayne nog op ondersoekbeamptes se radar is.

“Dis nog ’n oop ondersoek. Ek kan nie daaroor praat nie,” het hy gesê.