Oe, hier kom drama! Nóg ’n terugslag vir Brad en Angie

Die akteurpaar Brad Pitt en Angelina Jolie het in September verlede jaar skokgolwe deur die wêreld gestuur toe hulle aankondig hul paadjies gaan skei.

Nou is daar nog slegte nuus vir die Hollywood-paartjie. Hul egskeiding gaan glo in ’n dokumentêre prent vir die kassie omskep word.

Ian Halperin (52), die Kanadese skrywer van die boek Brangelina: The Untold Story of Brad Pitt and Angelina Jolie (2009) gaan nou glo intieme besonderhede onthul oor hul egskeiding in sy dokkie.

Ons wonder hoe die paartjie oor die jongste verwikkelinge voel, veral omdat hulle onlangs besluit het om eerder die moddergooiery te stop en ’n verenigde front voor te hou vir hul ses kinders se onthalwe.



Film Maker Set To Release New Documentary About Brad Pitt And Angelina Jolie’s Relationship https://t.co/EVtPrixXgn pic.twitter.com/l1WLrwbR0H — T.blade beat (@Tbladebeatz) January 26, 2017

Angie (41) het glo dié besluit gemaak nadat Brad (53) staande toegejuig is toe hy onlangs by die Golden Globes-toekennings op die verhoog ’n verskyning gemaak het.

“Baie geheime gaan uitkom (in die dokkie),” verklap ’n bron.

“Die grootste skok sal sy bewering wees dat hulle vir meer as ’n jaar al vervreem was voor hulle uitmekaar is,” vertel die ingeligte.

“Ian en sy span het ook beeldmateriaal en onderhoude met Brad en Angelina gekry wat nog nooit gesien is nie.”

Die fliek gaan Broken: The Incredible Story of Brangelina heet.



Brad Pitt and Angelina Jolie documentary set to 'reveal reasons behind their divorce' https://t.co/D2dV8qQW7K pic.twitter.com/1EQF3FHAkN — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 26, 2017

“Dit is die laaste ding wat hulle nodig het,” vertel ’n bron, veral omdat dinge nou so goed gaan vir Brad. Dié is bly dat hy die afgelope paar weke meer tyd met hul kinders, Maddox (15), Pax (13), Zahara (12), Shiloh (10) en die agtjarige tweeling Knox en Vivienne, kon deurbring.

“Dit lyk of hy ’n positiewer uitkyk het. Dit gaan nou baie beter. Hy kan tyd met hulle deurbring,” vertel ’n bron oor die Fury-ster.

“Hy lyk baie gelukkiger. Hy het sy kinders baie gemis. Die kinders is sy hele wêreld. Dis al waaroor hy omgee.”

Brad is die afgelope paar weke weer gereeld deur bure gewaar op die landgoed in Los Feliz, Los Angeles, waar hy voorheen met sy gesin gewoon het. Hy het aanvanklik uitgetrek nadat hulle aangekondig het hulle gaan skei.

Hy maak glo nou die landgoed so kindervriendelik as moontlik sodat hy gedeelde toesig oor sy kroos kan kry. Hy het glo sover twee groot trampoliens, ’n groot speelgrond en 50m skaatspark vir sy oudste seuns opgerig.

“Hy doen alles wat hy kan om te probeer baklei vir sy kinders.”

Angelina is ook besig om weer stadig die kollig te betree na haar skok-aankondiging oor hul egskeiding. Die beeldskone Hollywood-ster is onlangs aangewys as die nuwe gesig van die Franse skoonheidshuis Guerlain se nuwe parfuum, Mon Guerlain. Sy gaan boonop haar salaris vir dié projek net so aan liefdadigheid skenk.

Die Jolie-Pitts is nie al glansmense in Ian se visier nie.

Die Jacksons beter hulle ook staal vir ’n dokkie. Ian gaan glo ook sy ander topverkoper-boek Unmasked, oor die wyle koning van pop Michael Jackson, ook omskep in ’n fliek. Dis getiteld Gone Too Soon.



