O, gaats! Boekklub-akteur het oornag ’n outoppie geword!

As ons almal net so goed oud kan word soos die boekklub-akteur, Armand Aucamp!

Armand het Woensdag hierdie aardige foto van homself op sy Instagram gedeel waar hy soos ’n ou Datsun bakkie, myle op die klok het.

Maar voor ’n paar vroue se moed in hulle skoen sak, moenie bekommerd wees nie. Armand ervaar nie ’n Benjamin Butoon-oomblik nie.

“Ek lyk so want dit is vir ’n nuwe advertensie-veldtog,” vertel hy. Hy wou nie veel uitbrei oor die advertensie nie.

“Dit behoort teen Meimaand te sien wees.” Armand sê wel hy hoop nie hy lyk eendag so as hy oud is nie.

“Mens se neus en ore groei mos saam.

“Ek sien uit om grys te word, maar nie vir al die skete wat saam met dit kom nie,” skerts hy.