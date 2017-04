Nóg ’n grensverskuiwende eerste vir 7de Laan!

7de Laan het vanjaar ’n hele paar mylpale agter die rug. Nie net het die sepie in Maart sy 4 000ste uitsending gevier nie; dit het kykers ook aan die praat gekry toe dit die eerste gay soen in die sepie se geskiedenis uitsaai.

En vanaand is weer geskiedenis gemaak toe die Laan sy eerste transgender aktrise verwelkom.

“Mense gaan baie lief raak vir haar,” sê die aktrise Deonay Balie (27) wat die rol van Genevieve vertolk. “Sy is ’n sterk vrou en kyk die lewe vierkant in die oë. Sy weet wie sy is.”

Dit is vir Deonay ’n ewe groot mylpaal om een van die enigste – indien nie die enigste – transgender aktrise op die plaaslike kassie te wees.

“Daar is nie ’n bekende transgender aktrise in sepiekringe nie. ’n Behoefte bestaan onder LGBT-mense (lesbiese, gay, biseksuele en transgender mense) om hul stories te vertel.

“Dit het lank geduur om tot by hierdie punt te kom waar ’n transgender aktrise in ’n sepie soos 7de Laan verskyn, maar ek dink dis wonderlik dat hulle besluit het om ’n trans karakter by die storielyn in te skryf,” vertel Deonay, ’n laerskoolonderwyseres wat toevallig op die kassie beland het.

“Ek gee skool op Steinkopf buite Springbok in die Noord-Kaap, maar is betrokke by aktivisme en bewusmaking. Toe die sepie se skrywers besluit om Genevieve te skep, het hulle my genader en gevra om ’n oudisie af te lê.”

Lees ook: ‘Dit is net liefde,’ sê 7de Laan-akteur na dáái soen waaroor almal gons

Die kuns- en dramaonderwyseres het geen formele toneelspelopleiding nie, maar het die regisseurs genoeg beïndruk om die rol van Genevieve los te slaan.

“Sy en Aggie gaan aanvanklik koppe stamp,” vertel Deonay, “maar dit is net omdat sy Aggie intimideer.”

Sy mag nie te veel onthul oor wat die Laan alles vir Genevieve inhou nie, maar kan vertel dat baie mooi vriendskappe ontwikkel. ’n Toneel waar Genevieve gekonfronteer word omdat sy transgender is, was vir Deonay ’n emosionele maar belangrike oomblik.

“Ek kan die teleurstelling en seer wat ek al self moes ervaar gebruik om Genevieve te speel. Ek glo ’n mens moet oomblikke van konflik gebruik om mense op te voed.”

Dis dié dat Deonay nie bang is lesers is krities teenoor Genevieve of ontsteld oor die karakter nie.

“Ek sal eerder luister na waarom hulle nie daarvan hou dat ’n transgender vrou in die sepie is nie en ’n gesprek daaroor hê. Ek is ’n tough cookie.

“Ek sal mense herinner dat jy nie hoef saam te stem met iemand nie, maar dat jy mekaar moet respekteer.”

Die leerders by die Ferdinand Brecher Primêre Skool is ewe opgewonde oor hul juffrou se goue oomblik op TV en kan omtrent nie uitgepraat raak daaroor nie.

“Hulle het aanvanklik die streng, kwaai meneer Balie leer ken,” sê Deonay en vertel haar leerders is baie tegemoetkomend oor haar transgender reis. “Maar wanneer ek hulle deesdae vra of hulle meneer Balie of juffrou Balie verkies, sê hulle elke keer hulle verkies juffrou Balie.

Lees ook: KYK: Mense gons oor video wat 7de Laan-ster deel

“Juffrou Balie is ’n baie lekkerder, vriendeliker mens. Die kinders was daar voor ek begin het met my oorgang na Deonay en was nog net goed vir my.”

Sy het net lof vir die 7de Laan-span, vertel Deonay.

“Op die eerste dag het mense hulle aan my kom voorstel en almal was vreeslik vriendelik. Mimi Mahlasela, wat Aggie speel, het my elke dag herinner om asem te haal wanneer my senuwees begin knaag.”

Ook haar ouers en ouma is besonder ondersteunend. “Ja, die mense op die dorp weet ek was voorheen ’n man. Dat iemand soos my ma, wat 65 is en uit ’n ander era kom, my so kan steun, is wonderlik.

“Die Here het ’n doel met my reis.”