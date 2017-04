Nicolas Cage inderhaas na hospitaal gehaas na ‘fratsongeluk’

Nicolas Cage het glo sy enkel gebreek in ’n “fratsongeluk” op die stel van sy nuwe rolprent.

Die 53-jarige akteur het in onlangse weke in Bulgarye aan die nuwe rooftogfliek #211 geskiet, maar die vervaardiging daarvan moes glo ná Nicolas se ongeluk gestaak word.

Nicolas is na ’n hospitaal in die land se hoofstad, Sofia, daar naby gehaas, waar dokters vir die akteur gesê het hy moet ’n operasie kry. Maar volgens Deadline het hy geweier en besluit om na Los Angeles terug te keer, waar hy die operasie aan sy enkel ondergaan het.

Die agentskap berig Nicolas se verteenwoordigers het aan hulle gesê die akteur “sterk nou aan, maar hy hoop om binne twee weke na die stel terug te keer en die werk te hervat”.

Nicolas speel ’n hoofrol as ’n polisiebeampte in die bankrooffliek waarvan die titel die polisiekode vir “rooftog aan die gang” is. Die ander hoofakteurs in #211, onder regie van York Alec Shackleton, is Amanda Cerny, Sophie Skelton en Michael Rainey jr. Dit sal later vanjaar uitgereik word.

Dit is onduidelik hoe Nicolas sy enkel gebreek het. Hy het nog nooit geskroom om die meeste van die waagtoertjies in sy aksierolprente self te doen nie. En met rolprente soos National Treasure en Ghost Rider agter sy naam, het hy baie ondervinding daarvan.

Hy het selfs in ’n vorige onderhoud gesê die vooruitsig van waagtoertjies is vir hom kalmerend.

“Iets wat vir my interessant is, is dat goed soos kafeïen en waagtoertjies my in werklikheid laat ontspan,” het hy aan Metro.co.uk gesê.

“Wanneer hulle ’n bietjie jel op my arm sit en my aan die brand steek, of wanneer ek op die punt is om aan ’n vinnige motorjaagtog deel te neem ’n motorfiets se toere op te jaag, raak alles om my stadiger. Dit is nogal kalmerend. Vreemd dat dit so agterstevoor is.”

