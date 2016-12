Nianell se eerste Kersfees sonder haar ma en kinders

“Die laaste drie jaar was Kersfees vir my uitdagend. Niks was meer dieselfde nie,” vertel die sangeres Nianell.

“Ons het elke jaar ’n spesiale dag saam met my ouers gereël, maar nou is my mammie nie meer daar nie en my kinders bring nou elke tweede Kersfees saam met hul pa deur.

“Hierdie Kersfees is daardie tweede Kersfees. Ek het dus ’n oomblik baie hartseer gevoel en wou myself net begin jammer kry, toe besluit ek ek gaan dit nie doen nie. In die lewe het ons altyd ’n keuse en ek kies om hierdie Kersfees vir myself spesiaal te maak. Ek het gaan sit en dink wat vir my lekker is van Kersfees.”

“Ek is mal daaroor om te kook, die tafel mooi te maak en mense te laat spesiaal voel – en dit is wat ek besluit het om te doen,” vertel sy aan Huisgenoot. “Ek het gereken daar is heelwat mense net soos ek wat dalk niemand het om Kersfees mee deur te bring nie. En ek was reg.

“Daar is nou reeds ’n hele klompie vriende wat bevestig het. Op die 25ste Desember gaan ek ’n storm los kook vir my vriende.

“Ek het geleer dat alles altyd verander. Dit is wanneer ek verandering kan aanvaar as ’n seëning pleks van ’n straf dat ek plek maak vir nuwe ervarings en wonderwerke in my lewe. Ek sien nou uit na ’n Kersfees vol liefde en vreugde en ek weet dit gaan so wees.”

Wat beplan jy vir die Desembervakansie?

Ek het baie werk om af te handel. Ek beplan ’n CD-bekendstelling vroeg in 2017 en in Desember gaan ek die album en bekendstellingskonsert saamstel.

Is daar iets op die Kerstafel waarna jy die meeste uitsien?

Ek geniet so ’n ietsie van als. Daar moet net ’n groot verskeidenheid van als wees.

En daar moet beslis ’n lamsboud wees.

Het julle enige tradisie oor Kersfees of Nuwejaar?

My ma het altyd vir ons ’n mooi storie vertel. Ek vertel die storie nou namens haar.

Wat is vir jou die lekkerste deel van die Desembervakansie?

Mense wat hul hart vir mekaar oopmaak.