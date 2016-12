Neels van Jaarsveld neem ’n blaaskans, maar sy gholfstokke beslis nie!

Die akteur Neels van Jaarsveld span hierdie Desembervakansie welverdiend saam met vriende en familie uit. Maar sy gholfstokke gaan beslis nie ’n ruskans kry nie!

Neels toon sy vernuf op Devonvale:

A photo posted by Neels van Jaarsveld (@neelsvanjaarsveld) on Sep 1, 2015 at 9:27pm PDT

Neels, wat onlangs te sien was in die nuwe Afrikaanse fliek Vir die Voëls, sê hy beplan so tussen die vakansie deur ’n paar putjies op die Arabella-gholflandgoed, asook in Kleinmond, Hermanus en dalk selfs op Fancourt in George.

Hy sê wel hy gaan so tussen die gholfspelery tuis wees in Kaapstad en “vriende, familie en diere ontvang”. Neels sê hy hou daarvan om elke Desember iets anders aan te pak.

As daar groen gras is, moet daar gholf gespeel word. Die koeie in die agtergrond lyk min gestoor met Neels se goeie hou.

A photo posted by Neels van Jaarsveld (@neelsvanjaarsveld) on Jun 21, 2015 at 7:08am PDT

“Afwisseling is goed. Ons hou van iets nuuts elke jaar. Om by familie uit te kom is wel van kardinale belang,” sê hy. Hy het wonderlike herinnerings van Desembervakansies uit sy kinderdae.

“Ons het baie gelag. Ons lag steeds. Dis belangrik om te besef enige plek kan soos ’n vakansie voel as jou uitkyk positief is,” sê hy.

Verder luister Neels musiek, lees, stap, ry branderplank en kyk dokumentêre films om te ontspan. Hy sê hy verkies dit om sonder roetine te wees wanneer hy ná ’n lang jaar wil uitrus.

Soos die meeste van ons, beplan Neels ook om lekker te eet.

A photo posted by Neels van Jaarsveld (@neelsvanjaarsveld) on Dec 5, 2016 at 6:16am PST

“My familie en verloofde (die model Jeanne Flynn) is uitstekende kokke en smulpape. Almal gaan iets van alles bring.

“Ek geniet ook die Krismis-middagslapie. Dis priceless!” sê hy.

Gaan ons vir Neels self in die kombuis agter die kospotte aantref? “Ek braai nogal ’n ding af en toe raak. En sny baie effektief kaas.”

Die stokke word geswaai by Kleinmond.