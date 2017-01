NCIS-ster sterf aan kanker

Die akteur Miguel Ferrer is dood ná ’n stryd teen kanker.

Die NCIS: Los Angeles-ster is Donderdag 19 Januarie in die ouderdom van 61 dood. R. Scott Gemmill, uitvoerende vervaardiger van die reeks, het die huldeblyk aan Miguel gelei in ’n verklaring wat aan People.com uitgereik is.

“Vandag het NCIS: Los Angeles ’n geliefde familielid verloor,” skryf Scott. “Miguel was ’n man met ’n reusagtige talent wat ’n sterk dramatiese teenwoordigheid op die skerm, skerp humorsin en groot hart gehad het. Ons dink in dié tyd aan sy vrou, Lori, sy seuns, en sy hele familie. Hy sal baie gemis word.”

Miguel het die rol van Owen Granger, assistent-direkteur van die NCIS (Naval Criminal Investigative Service) in 2012 in die treffermisdaadreeks begin vertolk. Ten spyte van sy swak gesondheid het hy tot met sy dood aan die reeks gewerk.

Die seun van die akteur Jose Ferrer en sangeres Rosemary Clooney, George Clooney se tante, was ook bekend vir sy televisierolle in Crossing Jordan en Twin Peaks, waarin hy die FBI se voortvarende forensiese patoloog Albert Rosenfield gespeel het.

Hy het dié rol onlangs hervat vir die voortsetting van die program.

Op die silwerdoek het hy dikwels die rol van die skurk gekry. Hy sal dalk die beste onthou word vir sy vertolking van die gedrewe maar dwelmbenewelde korporatiewe sakeman Bob Morton in RoboCop. Sy ander rolprentverskynings sluit in Iron Man 3, Traffic, The Manchurian Candidate en die animasieflieks Mulan en Rio 2.

Hy het ook in Magnum, P.I., Cagney & Lacey, Miami Vice, Star Trek III: The Search for Spock, The Stand en Desperate Housewives verskyn.

Die nuus van sy dood het versprei net ure ná die aankondiging van sy toevoeging tot die stem-akteurs vir die animasierolprent Teen Titans: The Judas Contract. Volgens The Hollywood Reporter het hy sy stem vir die bose Deathstroke geleen in dié lang lopende projek.

Miguel se vriende en aanhangers het huldeblyke in die sosiale media begin plaas.

Mark Frost, medeskepper van Twin Peaks, skryf: “ ’n Dood in die familie: pas gehoor ons het Miguel Ferrer vandag verloor.

Stuur asseblief saam met my simpatie aan sy vrou en familie. Ons gaan terug tot in 1974. Het in dieselfde program deurgebreek. Groot talent, beter man. Om vir hom te werk en skryf was ’n hoogtepunt in elke deel van my lewe. Te gou, te gou, te gou.”

Die regisseur Edgar Wright twiet: “RIV die grote Miguel Ferrer. Heuglik in baie rolle soos Twin Peaks en net skitterend as Bob Morton in RoboCop.”

En die Twilight-aktrise Rachelle Lefevre, wat saam met Miguel aan 2012 se TV-rolprent Applebaum gewerk het, deel: “#MiguelFerrer kon my laat huil van die lag met ’n storie en my dan ’n oomblik later in ’n toneel uitskel. Die beste . . . #RIP.”

© Cover Media