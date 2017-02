’n Baie spesiale dag vir Rolene Strauss en manlief

Dit is Maandag net mooi ’n jaar gelede dat die voormalige Mej. Wêreld Rolene Strauss en haar man, die sakeman D’Niel Strauss, mekaar die jawoord gegee het.

Die paartjie is verlede jaar op die prentjiemooi wynlandgoed Lourensford in Somerset-Wes getroud. Hulle het intussen die trotse ouers van ’n seuntjie geword wat vanjaar, presies ’n maand voor hul huweliksherdenking, op 6 Januarie gebore is.

A photo posted by Rolene Strauss (@rolenestrauss) on Feb 5, 2017 at 9:16pm PST

Rolene het Maandagoggend die groot mylpaal van haar en D’Niel se huweliksherdenking op Instagram gedeel.

“Vandag ’n jaar terug het ons ’n belofte gemaak. Deur voorspoed of teëspoed, in rykdom en armoede, deur siekte en gesondheid, tot die dood ons eendag skei.

“Onvoorwaardelike liefde volhard. Dankie dat jy my rots en ondersteuning is en die pa van ons seun.”

A photo posted by Rolene Strauss (@rolenestrauss) on Nov 1, 2016 at 10:39am PDT

Rolene en D’Niel, baie geluk met die spesiale dag!