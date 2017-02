Liefdesbootjie sink vir Hollywood-grote, maar hulle bly ‘goeie vriende’

Captain America (Chris Evans) en sy komediant-meisie, Jenny Slate, se verhouding is verby. ’n Bron het aan Us Weekly gesê hulle het onlangs uitgemaak en is steeds “baie goeie vriende”.

Jenny (34) het by die Sundance-rolprentfees in Utah verlede maand haar rolprentster-kêrel se lof besing en hom “ ’n wonderlike ou” genoem.

Die twee het verlede Mei begin uitgaan en ’n maand later hul debuut as paartjie gemaak op die rooi tapyt by die première van The Secret Life of Pets in New York. Toe het die smoorverliefde Jenny Chris haar “droom gr. 7-kêrel” genoem.

“Ons het mekaar nie geken toe ons grootword nie, maar ons het sowat ’n halfuur se ry van mekaar af grootgeword,” het sy gesê. “Ons was ’n ruk lank vriende.”

Die komediant was voorheen met Dean Fleischer-Camp getroud, terwyl Chris (35) met Kate Bosworth, Minka Kelly en Jessica Biel uitgegaan het. Jessica is nou met Justin Timberlake getroud.

Jenny en Chris werk steeds saam en sal binnekort hoofrolle in die drama Gifted vertolk.

Tydens ’n verskyning op Anna Faris se potgooi Unqualified verlede April, het Jenny erken sy was ’n bietjie geïntimideer deur die ster van The Avengers toe hulle mekaar die eerste keer as mede-akteurs ontmoet.

“Ek het nie geweet wat om te verwag toe ek Chris ontmoet nie,” het sy verduidelik. “Ek was ’n bietjie bang, want ek het gevoel of ek ken hom nie. Hy is ’n reuseman met groot spiere en hy is Captain America. Hoe sou ons ooit aanklank vind?

“Die eerste aand toe ons saam kuier, het ek gedink: ‘Sjoe, ek kan maklik 90 uur saam met Chris kuier.’ ”

