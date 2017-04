Legendariese sanger het ‘potensieel dodelike’ bakteriële infeksie onder lede

Sir Elton John (70) is so siek dat hy ’n reeks konserte in Las Vegas moes kanselleer.

In berigte is daarop gesinspeel dat die sanger ná ’n onlangse mediese prosedure nog sukkel met swak gesondheid en moet rus, maar dit blyk nou die situasie is veel erger.

Al sy The Million Dollar Piano-vertonings by die Colosseum by Caesars Palace in Sin City is vir April en Mei gekanselleer, asook ’n beplande konsert op 6 Mei in Bakersfield, Kalifornië.

’n Woordvoerder het aan Variety gesê Elton het “geweldig siek” geword nadat hy ’n seldsame, “potensieel dodelike” bakteriële infeksie opgedoen het tydens sy onlangse toer in Santiago, Chili.

Elton John suffered ‘deadly bacterial infection’ on tour https://t.co/I9vqzBb9RY — BBC News (World) (@BBCWorld) April 24, 2017

Elton is verlede week met sy terugkeer in die hospitaal opgeneem en was twee dae in die waaksaal.

Hy is Saterdag uit die hospitaal ontslaan en “rus nou gemaklik by die huis”, sê die verteenwoordiger, wat sê die sanger sal na verwagting volkome herstel.

“Ek is so gelukkig om die ongelooflikste en lojaalste aanhangers te hê en vra verskoning dat ek hulle teleurstel,” lui ’n verklaring wat Elton Vrydag uitgereik het. “Ek is ontsettend dankbaar teenoor die mediese span; hulle het uitstekend na my omgesien.”

Elton se geskeduleerde vertonings in Las Vegas op 28 en 29 April en op 1, 4 en 5 Mei is almal gekanselleer. Hy sal op 3 Junie in Engeland na die verhoog terugkeer.

Sy ontslag uit die hospitaal was op die 10de Record Store Day, toe hy as die jaarlikse geleentheid se heel eerste legende vereer is.

Elton het die geleentheid gevier deur sy 1971-konsertalbum, 17.11.70, weer uit te reik.

Die eksklusiewe Record Store Day-uitgawe van 17.11.70+ sluit ses nuwe liedjies in, onder meer ’n weergawe van Amoreena, wat voorheen nog net op viniel uitgereik is. Die album bevat ook konsertweergawes van Take Me to the Pilot, Your Song, I Need You to Turn to en My Father’s Gun.

@Cover Media