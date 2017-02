Legendariese Hollywoodster na bewering seksueel geteister op filmstel

Judy Garland se eksman Sid Luft beweer in ’n nuwe boek dat van die “Munchkins” haar tydens die verfilming van The Wizard of Oz betas het.

Sid het die verstommende bewerings gemaak in sy memoires Judy and I: My Life with Judy Garland, waarin hy besonderhede meld van sy liefdesverhouding met die Hollywood-ster wat oornag as Dorothy van Kansas roem verwerf het.

Die biografie gee ook besonderhede oor die beweerde teistering. Hy beweer van die akteurs het hul hande onder die rok van die destyds 16-jarige Judy ingesteek terwyl sy besig was met die verfilming van die musiekrolprent. Dit is in 1939 vir ’n Oscar benoem.

Daar was 225 Munchkins in die rolverdeling.

“Hulle het Judy se lewe versuur op die stel deur hul hande onder haar rok in te steek. Die mans was 40 jaar oud en ouer,” het Sid in ’n uittreksel uit die boek, aangehaal deur die tydskrif People, geskryf. “Hulle het gereken hulle kon met enigiets wegkom omdat hulle so klein is.”

Judy en Sid was van 1952 tot 1965 getroud, en die regisseur en sakebestuurder kry die eer dat hy haar loopbaan omgekeer het toe MGM haar kontrak opgeskeur het. Hy het haar terugkeer na die rolprentbedryf in die rolprent A Star is Born, geregisseer en dit het aan Judy voor haar dood in 1969 ’n Oscar besorg.

Gerugte oor die swak gedrag van die Munchkins doen al dekades lank die ronde in Hollywood. Judy het dit in 1967 gedurende ’n onderhoud erken. Sy het aan ’n aanbieder vertel: “Hulle was klein dronkaards. Hulle het elke aand dronk geraak en is in skoenlappernette opgetel.”

Die Munchkin-aktrise Margaret Pellegrini het in 2009 aan die Britse nuusblad The Independent gesê: “Daar was ’n klomp van hulle wat daarvan gehou het om uit te gaan en ’n paar drankies te geniet, maar daar het niks buitensporigs gebeur nie. Almal was plesiersoekers en het die lewe geniet. Daar was geen lawaaierigheid of enigiets soortgelyks nie en die stories is baie ontstellend.”



