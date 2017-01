Legendariese Afrikaanse aktrise sterf ná kort siekbed

Vandag groet Suid-Afrika en die Afrikaanse vermaaklikheidsbedryf ’n grote.

Die veteraanakteur en -komediant Marga van Rooy het Sondag finaal afskeid geneem. Haar seun, Johan Boot, het die hartseer nuus aan Huisgenoot oorgedra.

“My ma is vanmiddag (Sondag) om 14:20 op Stellenbosch oorlede. Sy is na ’n kort siekbed van twee maande weens kanker oorlede,” het Johan gesê.

Vir talle televisiekykers sal sy altyd Worsie van Vetkoekpaleis (vertolk deur Willie Esterhuizen) se ma, Ella Visagie, bly. Willie en Marga het oor die jare heen in verskeie produksies saam gewerk.

Marga is in die ouderdom van 75 oorlede en tot kort voor haar dood was sy nog baie aan die gang op die verhoog of waar sy haar talent ookal kon uitleef.

Die laaste teaterproduksie waaraan sy gewerk het – Da Gaat Die Bruid onder leiding van die Lefra-regisseur Frans Swart – het groot gehore gelok en dit sou weer in die nuwe jaar hervat.

Marga was een van die groot geeste in die vermaakbedryf en het oor haar loopbaan heen op talle platforms naam gemaak. Van meer onlangse verskynings op die silwerdoek was in Fanie Fourie’s Lobola (2013), Die Windpomp (2014) en Vrou soek boer (2014).

Die begrafnis sal in Hermanus plaasvind. Reëlings hiervoor is nog nie gefinaliseer nie.

Marga laat ’n groot leemte in die bedryf. Hier is ’n paar insetsels van haar vertonings:

As Worsie se ma

Op Molly en Wors

Fanie Fourie’s Lobola

– Pieter van Zyl en Annami Mailovich