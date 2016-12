Kyk watter gewilde grapjas gaan trou!

Nog ’n bekende het oor die Kerstyd verloof geraak! Die gewilde grapjas Jonathan van Radio Raps is een van die dae ’n getroude man!

Jonathan, oftewel Rikus de Beer (31), het Maandagmiddag sy vriendin van bykans ’n halwe jaar, Kaylee van der Bergh (23), by ’n romantiese lodge net buite Hoedspruit gevra om te trou.

En sy het ja gesê!

Kaylee is ’n nooi van Pretoria en was tot vanjaar ’n onderwyser by Midstream Pre-Primêr daar. Maar nou beplan sy om haar Meestersgraad in remediërende onderwys by Noordwes-universiteit te voltooi en wil daarna graag haar eie praktyk in hierdie veld begin.

Zinta Kymdell, Rikus se agent, sê hy het die hele verlowing noukeurig beplan.

“Hulle het gery om te gaan wild kyk; hy het vooraf met die bewaarders gereël dat die voertuig op ’n kol sal ‘breek’,” vertel Zinta.

“Daarna moes hulle vêr stap en hy het haar heeltyd bang gepraat met al die wilde diere in die omtrek. Eindelik was hulle op ’n spesiale plek waar die lodge se personeel vir hulle ’n ete voorberei het met blomme, kerse, vonkelwyn en dies meer.

“Dis daar waar hy op sy kniëe gegaan en haar gevra het om te trou.”

Die verliefde paartjie het nog nie op ’n datum besluit vir die groot dag nie.

Rikus het ook ander goeie nuus om te deel. Zinta het aan Huisgenoot bevestig sy rolprent, Jonathan, wat tans in bioskope speel, vaar baie goed.

“Ons het nog nie al die syfers nie, maar ons weet al dit het baie goed gegaan veral die eerste naweek. Rikus sê hy is regtig oorweldig met die positiewe terugvoer wat die film tot dusver ontvang het.”

Baie geluk, Rikus!