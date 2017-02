KYK VIDEO: Rudi Claase deel roerende lied vir Joost van der Westhuizen

Vir die land en die rugbywêreld was die afgelope naweek ’n emosiebelaaide tyd met die nuus dat die oud-Springbok Joost van der Westhuizen in ’n kritieke toestand in die Life Fourways-hospitaal in Johannesburg opgeneem is.

Die Ons Lieflinge-sangers, Rudi Claase en Charne Hugo, het Maandoggend die musiekvideo van hul liedjie oor Joost, Goue Seun, op Ons Lieflinge se Facebook-blad gedeel. Hulle het dit in 2015 geskryf.

“Tot eer aan Joost van der Westhuizen,” het hulle bygeskryf.

In die liedjie sing die Lieflinge roerend oor wat die voormalige Springbok-losskakel vir Suid-Afrika en sy mense beteken.

Jou hart is goud. Jou siel is groen. Jy’t so baie vir ons land gedoen . . . Ons almal is nog bewus van ons goue seun, lui die liedjie.

Motorneuronsiekte (MNS) is in 2011 by Joost gediagnoseer en hy voer sedertdien ’n moedige stryd teen dié aftakelende siekte. Hy is is Saterdagoggend in die Life Fourways-hospitaal in Johannesburg se waakeenheid opgeneem.



Former Springbok Joost van der Westhuizen fights for his life https://t.co/kW2U2MjmZq pic.twitter.com/XBb92n7XFj — Eyewitness News (@ewnupdates) February 6, 2017

Volgens Joost se J9-stigting, wat hom beywer om mense met MNS te help, is die pa van twee steeds in ’n kritieke maar stabiele toestand in die hospitaal. Hy kry tans suurstof met behulp van ’n ventilator.

Rudi sê hy het die liedjie geskryf net voor die Rugbywêreldbekertoernooi in 2015. Hy het daardie jaar in Mei met Pieter van der Westhuizen, Joost se broer, begin gesels oor die liedjie.

“Joost was baie siek in die tyd dat ons die liedjie vir hom gestuur het.

“Hy het ’n paar keer daarna geluister en ons het gehoor hy het baie bewoë geraak,” sê hy.

Pieter het die Lieflinge help reëlings tref om die musiekvideo op Loftus Versfeld-stadion te skiet.

“Ons wou Joost graag in die video hê, maar hy kon dit ongelukkig nie maak nie.”

“In moeilike tyd gun ’n mens ’n familie hul privaatheid. Ons hou hulle in ons harte, gedagtes en gebede,” sê Rudi.