KYK VIDEO: Lady Gaga vertel prins William van die ‘beste ding’ wat met haar gebeur het

Lady Gaga en prins William van Brittanje het hul kragte saamgesnoer om mense wat aan geestesongesteldheid ly, aan te moedig om oor hul probleme te praat.

Die sangeres van Born This Way is verfilm terwyl sy ’n gesprek gevoer het met die hertog van Cambridge. Sy het gepraat oor haar stryd teen geestesprobleme, wat posttraumatiese stressteuring insluit, en hoe belangrik dit is om daaroor te praat.

“Dit het my aanvanklik erg senuagtig gemaak,” het sy uit die kombuis van haar huis in Los Angeles gesê.

“Geestesongesteldheid word as ’n skande beskou – dit voel asof iets met jou skort. Ek voel soms: ‘O, genade, kyk na al hierdie pragtige, wonderlike goed wat ek besit’ en ek weet ek behoort gelukkig te wees, maar ’n mens kan dit nie help as jy soggens moeg, hartseer en angstig wakker skrik nie.”

Prins William het voorgestel ander lyers moet net so eerlik en openhartig wees soos die sangeres. Hy het gesê dit sal help om die stigma te laat verdwyn. Boonop kan dit ’n groot verskil maak in iemand se lewe as hulle daaroor praat. Hy het gesê talle mense ly meer omdat hulle stilbly.

Lady Gaga het saamgestem en gesê: “Hoewel dit moeilik was, was die beste ding wat uit my geestesongesteldheid gespruit het, die feit dat ek dit met ander mense kon deel. Dis goed dat ons geslag, en ander geslagte, kan weet jy is nie alleen wanneer jy geestelik nie goed voel nie. Ons moet die sterkste en genadeloosste poging moontlik aanwend om kwessies rakende geestesongesteldheid te normaliseer sodat mense kan voel hulle kan na vore kom.”

Prins William het haar aan die einde van die gesprek gevra om sy koninklike tuiste, die Kensington-paleis, later vanjaar tydens haar toer in Londen te besoek. Hy het haar ook bedank vir haar steun aan die Heads Together-veldtog, waarvan sy broer, Harry, en sy vrou, Catherine, die hertogin van Cambridge, ook kampvegters is.

Terwyl sy hul video gedeel het, het Lady Gaga getwiet: “Dankie, prins William en @heads_together dat julle my genooi het om aan hierdie belangrike gesprek rondom die bewusmaking van geestesgesondheid deel te neem #oktosay.”



Thanks to Prince William & @heads_together for inviting me to join this important conversation around mental health awareness #oktosay pic.twitter.com/w4RYmw7Llj — xoxo, Gaga (@ladygaga) April 18, 2017

Hul video verskyn enkele dae nadat prins Harry gebieg het hy het sy emosies afgesluit en geweier om aan die dood van sy ma, prinses Diana, in 1997 te dink. Hy was toe 12 jaar oud.

