KYK VIDEO: Erg verswakte Burt Reynolds (81) maak verrassende verskyning op rooi tapyt

Burt Reynolds (81) het verswak gelyk en gesukkel om op die rooi tapyt te loop toe hy Saterdag voorbrand vir sy nuwe fliek gemaak het.

Die 81-jarige veteraanakteur het die Tribeca-rolprentfees bygewoon om sy nuwe drama Dog Years, saam met Chevy Chase, Ariel Winter en die stigter van die fees, Robert De Niro, te bemark.

Burt, wat ’n kierie gebruik het, het so gesukkel dat hy op ’n kol ’n stoel moes kry om op te sit terwyl verslaggewers met hom gesels en hy foto’s saam met die res van die akteurs geneem het.

Die ster van Deliverance het egter sy verswakte toestand afgemaak en eerder sy medesterre lof toegeswaai.

“Lekker om mnr. De Niro te sien. Ek’s mal oor hom, en al die mense wat ek hier ken,” het hy aan Associated Press gesê. “Dis baie lekker.”

Burt, geklee in ’n blou hemp en swart pak, het ’n oranje bril gedra en geglimlag terwyl hy op sy 19-jarige medester, Ariel, vir ondersteuning geleun het. Die Modern Family-aktrise het die akteur se arm sagkens vasgehou, en Robert het sy arm om sy bejaarde vriend geplaas.

Dit was ’n seldsame verskyning vir Burt, wie se laaste openbare verskyning in April verlede jaar was toe hy sy memoires, But Enough About Me, bemark het. Hy het in 2010 ’n hartomleidingsoperasie ondergaan.

Dog Years gaan oor ’n bejaarde rolprentster, Vic Edwards – vertolk deur Burt – wat besef sy gloriedae is verby.

Op ’n vraag oor of die fliek hom laat terugdink aan sy eie lewe, het Burt gelag en aan verslaggewers gesê: “Ek dink ek doen oukei, want hier het baie mense opgedaag.”

Meer oor die bekroonde akteur

In 1959 maak Burt sy televisiedebuut in M Squad as Peter Marashi. In

1961 verskyn hy in sy eerste rolprent as Hoke Adams in Angel Baby. Tientalle flieks en televisierolle sou daarna volg.

Hy as die akteur in die oorspronklike weergawe van The Longest Yard in 1974 in die rol van Paul “Wrecking” Crewe.

Ander bekende flieks sluit in Smokey and the Bandit (II en III), The Canonball Run (I en II), The Man Who Loved Women, Hotel, Without a Paddle en natuurlik die 2005-weergawe van The Longest Yard as die afrigter, Nate Scarborough.

The Dukes of Hazzarrd, Cloud 9 en End Game is ook net van die gewilde titels waarin die man met die alomteenwoordigende moestas verskyn.

’n Paar jaar gelede was daar reeds groot kommer oor die sigbare agteruitgang by ’n man wat eens as een van Hollywood se grootste hartbrekers beskou is.

Toe Burt Leon Reynolds op 9 Mei 2015 by die Wizard World komedie-konferensie in Philadelphia sy verskyning gemaak het, was hy ooglopend skraler. Hy moes ook van ’n kierie gebruik maak om oor die weg te kom.

Maar ’n bron na aan die ster het destyds gesê Burt is een van die laaste van sy generasie – ’n ware “tawwe ou” en iemand wat geensins simpatie van ander soek nie.

Burt het in sy aksiebelaaide rolprentloopbaan verskeie van sy eie waagtoertjies uitgevoer.

Terwyl hy saam met Clint Eastwood aan die fliek, City Heat, in 1984 gewerk het, is hy deur ’n metaalstoel in die gesig getref. Hy het amper 14 kg in gewig verloor omdat die besering verhoed het dat hy behoorlik kon eet.

In 2009 moes hy as gevolg van die talle waaghalsige toertjies ’n rugoperasie ondergaan en rehabilitasie vir sy verslawing aan pynpille het gevolg.

Alhoewel die vroue oor Burt geswymel het, was hy net twee keer getroud. ’n Kortstondige huwelik met die Britse aktrise Judy Carne (1963 – 1965) is in 1988 gevolg deur een met Loni Anderson (1988 – 1993). Ouer garde sal haar onthou as die blonde Jennifer Marlowe in die televisie-komediereeks WKRP In Cincinnati.

Tog erken Burt dat die groot liefde van sy lewe Sally Field is.

