KYK: Storm ontwrig konsert van plaaslike bekende

“Ek wag nou al 15 jaar om jou lewendige optrede te beleef, en kyk nou wat gebeur!” het ’n bejaarde vrou gesê terwyl sy aan die klavierspeler Rocco de Villiers se arm vasgehou het.

Dié gewilde musikant se optrede in Kakamas in die Noord-Kaap is Vrydagaand op ’n dramatiese wyse kortgeknip toe ’n storm losgebars het. Hy het by ’n geleentheid van die NG gemeente Marchand opgetree.

“Binne die eerste vier minute van my vertoning in Kakamas, net buite die dorp in die mooiste venue ooit, het die kombinasie van ’n natuurfrats, wolkbreek en stormsterkte-wind nie net die tent die gees laat gee nie, maar ook die kombuis, die kroeg, die mooiste glasdinge op die tafels, die elektrisiteit, die klanksisteem en my moed om in die reën aan te gaan,” het Rocco Maandag in ’n lang Facebookinskrywing verduidelik.

“Ons moes die hele event laat vaar.”

Maar Rocco het ten spyte van die chaos wat om hom losgebreek het, aangehou klavierspeel. Hy sê hy was vasberade om die eerste liedjie van die aand, die Andrew Lloyd Weber-treffer Love changes everything, klaar te maak.

Hy sê aan Huisgenoot hy het skaars begin speel toe hy die eerste druppels gevoel het. Maar ’n paar minunte later het massas water uit die hemel neergestort. “Dit het naderhand gevoel of ek oor die klavier ysskaats,” sê hy.

“Teen die einde van die vier minute-liedjie was alles onder water, stof, modder en het die dames bewend onder ’n rukkende tent gestaan.”

Rocco sê sy blou baadjie en rooi skoene was papsopnat. “Dankie tog ek het nie lang hare nie en dankie tog ek het nie grimering aan gehad nie!”

Daar was harde slae toe die kroegarea en die kombuis daarna in mekaar getuimel het.

Rocco sê hy gaan beslis ’n plan maak om terug te keer na Kakamas en weer te probeer.

“Ek belowe ek gaan teruggaan. Dan gaan dit nog beter, groter en lekkerder wees. Die ooms moet hulle langbroeke maar weer press en die tannies moet die modder van hul hakskoene afvee. Maar ek gaan ’n plan maak. Dit sal volgende keer net binnenshuis wees,” sê hy en lag.

Die plek waar Rocco Vrydagaand opgetree het.

Ná die vinnige storm het die tent só gelyk.

“Vrydagaand het ek weer besef dat ons respek vir die krag van die natuur moet hê. En ook dat die krag baie groter is as wat ons ooit sal besef,” sê Rocco.

Tog was die mense wat die vertoning bygewoon het, steeds beïndruk met Rocco se spel, selfs al kon hulle net een liedjie luister.