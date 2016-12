Daar was groot opgewondenheid toe Prinses Charlene en manlief, Prins Albert, Woensdag in hul paleis in Monaco Kersfees saam met hul tweeling, Jacques en Gabriella, gevier het.

Hulle het geskenke ontvang en daarna ’n vertoning bygewoon saam met ongeveer 600 ander gaste.

Dié tweetjies het ook die hart laat smelt toe hulle onlangs Kersvader ontmoet het, asook op hulle verjaarsdag.