KYK: Nuwe foto van prinses Charlotte – lyk sy nie NES ouboet nie?

Die hertog en hertogin van Cambridge se jongste spruit sal amptelik ’n kleuter word wanneer sy op 2 Mei twee jaar oud word.

Op hierdie nuut uitgereikte foto, wat Kate – ’n kranige fotograaf – verlede maand geneem het, het Charlotte ’n oulike geborduurde geel trui aan en ’n effens geamuseerde uitdrukking op haar gesig terwyl sy na die kamera opkyk.

Die foto is by die Cambridge-gesin se huis, Anmer Hall, in Norfolk geneem.

“Die hertog en hertogin van Cambridge is verheug om ’n nuwe foto van prinses Charlotte te deel ter viering van haar tweede verjaardag môre,” skryf die Kensington-paleis by die foto wat op hul sosialemedia-blaaie gedeel is.

“Die hertog en hertogin is baie ingenome om die foto te deel terwyl hulle prinsses Charlotte se tweede verjaardag vier.

“Haar koninklike hoogheid wil graag almal bedank vir die lieflike boodskappe wat hulle ontvang het en hoop almal geniet die foto van prinses Charlotte so baie soos hulle.”

Prinsesrokke en tiaras is dalk by die meeste klein meisies se verjaardagpartytjie te sien, maar wat gebeur as jy ’n regte prinses is?

Prinses Charlotte se groot dag sal waarskynlik net soos enige ander kleuter se dag wees, het die partytjiebeplanner Antonia Voss aan MailOnline gesê.

“Twee is so ’n lieflike ouderdom, want kinders is oud genoeg om hul groot dag werklik te verstaan en te geniet,” sê sy.

“Gegewe dat die hertog en hertogin van Cambridge graag vir hul kinders klassieke stukke aantrek, sou ek my voorstel hulle wil dalk hul dogter se verjaardag herdenk met ’n partytjie wat tydloos en hope pret vir almal is.”

Antonia, wat vir die geleentheidsonderneming Peppermint Diva werk, het al uitspattige kinderpatytjies gereël wat ’n allemintige R1,7 miljoen kos.

Maar met dié dat Kate so spaarsaam is, sal die prinsessie se verjaardagpartytjie op 2 Mei waarskynlik nie so oordadig wees nie.

Antonia meen die jong ouers hou dalk vir hul prinsessie ’n teddiebeerpiekniek of kies ’n natuurtema omdat Charlotte so lief is vir diere.

“ ’n Professioneel bestuurde troeteldieretuin met lammers, kuikens en konyne, trekkterritte op die gronde en ’n poppekas-teater kompleet met hooibaal-sitpekke kan ’n onvergeetlike dag maak,” sê Antonia.

Al het haar grootouers aan moederskant, Michael en Carole Middleton, self ‘n partytjieonderneming, sal die vierings vir Charlotte se partytjie Dinsdag waarskynlik bedees wees, berig The Telegraph.

Ma Kate en pa William en die prinses se oom, prins Harry, het nie een op dié dag amptelike koninklike verpligtinge nie en sal waarskynlik die geleentheid bywoon.

Ons het prinses Charlotte op Kersdag laas gesien toe sy na ’n kerkdiens in die dorpie Bucklebury, Berkshire, naby haar Middleton-grootouers se huis gegaan het.

Haar tweede verjaardag is nie die enigste groot geleentheid wat hierdie maand vir Charlotte voorlê nie. Die skattige bruinkop sal waarskynlik blommemeisie wees op haar tante Pippa Middleton se troue later in die maand. Wees hier op die uitkyk vir foto’s!

