Kyk net watter bekende paartjie is verloof

Die UFC-vegter wat deesdae haar lyf aktrise hou, Ronda Rousey, is verloof.

Die aksiester van Furious 7 en Expendables-faam het onthul haar kêrel van sowat twee jaar en medevegter Travis Browne, het onder ’n waterval tydens ’n besoek aan Nieu-Seeland verlede week die ja-woord gevra.

Ronda het haar verloofring gewys toe SplashNews.com haar en haar verloofde Donderdag in Los Angeles raakloop en het half-teensinnig die groot nuus gedeel.

Travis het aan ’n kameraman gesê: “Ons is verloof” en bygevoeg dat hy die waterval gekies het, omdat “dit soos die regte plek gevoel het”.

Die paartjie geniet nog eers die verlowing en daar is nog geen trouplanne nie, maar Ronda sê hulle sal “binnekort” troubeloftes uitruil.

Dit sal Ronda se eerste en Travis se tweede huwelik wees. Die UFC-ster het in Januarie 2015 met die fiksheidsmodel Jenna Webb getrou, maar die huwelik het nie lank gehou nie – die paartjie is in Junie 2015 uitmekaar, enkele maande voor Travis en Ronda ’n paartjie geword het.

Jenna het Travis later van huishoudelike geweld beskuldig, wat hy ontken het.

Die voormalige paartjie het in Februarie 2016 amptelik geskei, vier maande nadat Travis bevestig het dat hy en Ronda saam is.

“Uitgaan is vir kinders,” het hy laat in 2015 gesê. “Ek en Ronda het deur al die dinge wat ek moes deurmaak begin gesels . . . en ek kan nou bevestig ons is saam. Sy is my vrou en ek is haar man. Daar is niks kêrel-meisie-goed nie. Ons gaan nie uit nie; ons is saam.”

