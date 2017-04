Kyk net waarmee hou ons nuwe Mej. SA haar na haar kroning besig

Dit lyk asof Demi-Leigh Nel-Peters nog nie ’n oomblik stilgesit het vandat sy op 26 Maart as Mej. Suid-Afrika 2017 gekroon is nie.

Vier dae gelede het sy ’n foto van haar, in ’n pragtige roomkleur aandrok by die Township Entrepreneurship Awards, gedeel met die boodskap: Harde werk en toewyding word vanaand gevier by @teawards.

’n Dag vroeër poseer sy saam met ’n groep skoolmeisies by ’n reuse vierkantige pienk koek, as deel van die Take a girl child to work day-inisiatief. “Wat ’n absolute eer om deel te wees van so ’n ongelooflike inisiatief deur @cellcsa, wat die afgelope 15 jaar so ’n enorme impak op ons gemeenskap gehad het. Elke jong meisie daar buite verdien ‘n droom en verdien iemand wat net soveel soos sy in daardie droom glo. Sy verdien iemand om haar hand te vat en haar aan die onbekende en die eindelose geleenthede wat die lewe bied, bekend te stel.

Demi-Leigh Sy het Woensdag ’n foto van haar in ’n vliegtuig gedeel, een van die foto’s wat gedurende haar amptelike Mej. SA-fotosessie geneem is. “A little sneaky sneaky peek of my @official_misssa photoshoot. Can’t wait to share the rest with you soon.

By ’n ander foto waarop sy een van ‘n groep is, skryf sy haar eerste amptelike fotosessie as Mej. SA kon geensins beter gegaan het as wat dit het nie. “Wat ’n opwindende dag!”

Op 4 April het Demi-Leigh ’n foto van haar, in ’n asemrowende donkerblou-mini met ’n strik, op Instagram geskryf watter groot voorreg dit vir haar op die Dan Nicholl Show te verskyn saam met die legendariese Joel Stransky en die Olimpiese atleet, Akani Simbine (naelloper).

