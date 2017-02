Kyk hoe ongelooflik lyk Pamela Anderson deesdae!

Die nuwe voorkoms van die blondekop, wat plaaslik veral vir haar rol in die Baywatch-televisiereeks bekend was, gaan jou verstom laat.

Terwyl dit onseker is hoeveel lewens sy destyds op stel gered het, was die kans goed dat sy ’n paar manne ongemaklik na hul hart laat gryp het terwyl hulle nie hul oë van haar kon afhou nie.

Pamela was destyds vir alles bekend behalwe ’n “mak” voorkoms. Sy het haar aansienlike bates – van kop tot toon – sonder enige oënskynlike ongemak so veel as moontlik met die wêreld gedeel.

Sy was rebels en het meer op poniekoerante se agterblaaie beland as wat sy toegejuig is vir haar toneelspel.

Maar sy het onlangs die koppe – en die kamera’s – laat draai. Van die prikkelpop-voorkoms was daar niks meer oor nie. Weg is die oordadige grimering, die pruilende lippe, die wit haredos en die uitdagende uitrustings.



In teenstelling met verskeie glansmense wat selde herkenbaar is met minder grimering, lyk Pamela uitstekend. Haar nuwe voorkoms is ’n aangename verrassing.

Pamela beskryf haarself as ’n “kokosneutolie-gek” en glo dit dit deels die geheim agter haar mooi vel is.

“Ek gebruik sommor kokosneutolie wat jy by die winkel koop om te gebruik wanneer jy kook,” het sy aan Harpers Bazaar gesê.

“Ek los dit in my stort of gooi daarvan in my bad wanneer ek daarin week. Ek gebruik dit as ’n bevogtiger vir my gesig, my vel, my hare – sommer vir alles.”

Haar volgende stelling sal in alle waarskynlikheid ’n paar skoonheidsprodukte-reuse na hul asem laat snak.

“Ek dink nie daardie duur produkte verrig enigsins ’n beter werk as huishoudelike produkte nie.”

Pamela is nie ’n meisie met ’n lugleegte vir ’n brein nie.

“Net omdat ek in Baywatch en Playboy verskyn het, beteken dit geensins dat ek nie ’n hart, siel of brein het nie,” het sy gesê.

Pamela is ’n vurige kampvegter vir diereregte en het selfs onlangs in die Franse parlement opgedaag om ’n verbod teen foie gras (luukse produk van eend- of ganslewer) te steun.

Wat is haar opinie oor skoonheid en oud word?

“Almal smag na daardie ‘natuurlike skoonheid’ maar selfs dit neem ’n uur en ’n half om reg te kry. Jy kan netsowel pret daarmee hê.

“Ek is nie ten gunste van die ek-gee-nie-’n-duit-om voorkoms nie. Ek wil soos ’n vrou lyk.

“Jy verouder wanneer jy stres en bekommerd en jaloers is, of kwaad en bitter oor jou lewe.”

Bronne: www.refinery29.com, huffingtonpost.com, usmagazine.com, harpersbazaar.com