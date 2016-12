Kyk hoe baljaar die Wincklers tussen die branders

Dit lyk of die sanger Heinz Winckler en sy gesin omtrent die see en son geniet!

Great family time yesterday at the beautiful Jacobsbaai. What a spot! #celebratefamily @alettewinckler A photo posted by Heinz Winckler (@heinz.winckler) on Dec 19, 2016 at 4:04am PST





Van visvang tot luilekker dae op die strand. Heinz en sy vrou, Aletté-Johanni, en hul drie seuns, Lian (6), Simeon (4) en Reuben (2), geniet hulle gate uit tydens die Desembervakansie.

Fishing fun with my fantastic fraternal! #summerChristmas #saholidays A photo posted by Heinz Winckler (@heinz.winckler) on Dec 17, 2016 at 9:23am PST





Too much hotness! Die oudste en jongste #maartmanne @heinz.winckler A photo posted by Alette-Johanni Winckler (@alettewinckler) on Dec 18, 2016 at 9:33am PST





Blessed beyond measure! A photo posted by Alette-Johanni Winckler (@alettewinckler) on Dec 18, 2016 at 9:31am PST





Die paartjie en hul kroos gaan Kersfees by Heinz se ouers, Theo en Elsa Winckler, op Bettiesbaai deurbring. Ons het by Aletté-Johanni, ’n ma van drie en voorkomskonsultant en stilis, gaan hoor wat hulle vir Kersfees en die Nuwejaar beplan…

Wat beplan julle vir die Kersvakansie?

Ons is meestal hier by die huis in Somerset-Wes (in die Kaap). Ek en Heinz reis albei so baie deur die jaar dat dit vir ons ’n voorreg is om net ons huis te geniet en dis die eerste Desember wat ons nou die swembad en als ingesit het en die tuin is reg en ons bly immers in ’n vakansiedorp so ons gaan net hier bly.

Wat beplan julle vir Kersfees en Nuwejaar?

Ons gaan vir Kersfees ’n bietjie Bettiesbaai toe na Heinz se ouers toe. Nuwejaar geniet ons gewoonlik saam met vriende.

Wat is van die Kerstradisies wat julle elke jaar volg?

Oukersaand is dit gewoonlik presente oopmaak tyd en dan het ons Kersvader. Dis gewoonlik ’n oupa of oom wat in ’n pak moet kom. Die oudste enetjie, Lian, weet nou al wat aangaan en hy maak lekker grappies daaroor. Kersfees gaan altyd gepaard met heeltemal te veel eet en almal sê dit altyd.

Is daar iets op die Kerstafel waarna jy die meeste uitsien?

O genade! Daar is heeltemal te veel goed op die Kerstafel waarna ek persoonlik baie uitsien. Dis gewoonlik my skoonma se poedings. My skoonma maak haar eie roomys, sulke peppermint crisp en karamel roomys wat regtig mal lekker is. En ook gemmerpoeding. Enigiets wat my skoonma maak is belaglik. Sy is soos ’n secret sjef.

Wat was vir jou van die hoogtepunte en laagtepunte van 2016?

Daar was baie hoogtepunte. Die Here was vir ons baie goed hierdie jaar. Ek is onlangs aangewys as die nuwe uitvoerende hoof van die South African Image Academy wat nogals amazing is. Nog ’n hoogtepunt is Heinz se (Christelike) album (The Roar) wat so ongelooflik deur die hele volk opgeraap is.

Die laagtepunt sal seker die 10 kilos wees wat ek nog nie hierdie jaar verloor het nie!