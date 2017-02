Kyk: Hanna Grobler deel 1ste foto as nuwe mamma

Kyk net hoe straal die nuwe mamma Hanna Grobler.

Die aktrise en hoof van die Hanna Charity het dié naweek die eerste keer ’n foto in die sosiale media gedeel waar haar aanhangers kan sien dat sy deesdae ’n mamma is.

Sy en haar vriendin die sangeres Liza Brönner het ’n uitstappie in die Pretoriase Botaniese Tuine geniet.

Hanna het ’n foto gedeel waar hulle breed glimlag terwyl sy ’n stootwaentjie stoot.

En die kosbare bondeltjie in die waentjie laat die nuwe mamma voorwaar straal.

“Lekker uitstappie by die Botaniese Tuine,” het sy by die foto geskryf en ook ’n hutswoord gedeel oor hoe geseënd sy voel.

Sy lyk reeds beeldskoon minder as twee maande nadat haar en die sanger Bok van Blerk se baba gebore is, ten spyte van die slaap wat dalk deesdae minder is.

Hul eersteling is op 19 Desember in ’n hospitaal in Pretoria-Oos gebore. Die egpaar het in hierdie stadium nog nie verdere inligting oor hul kleinding verstrek of selfs die baba se geslag bekendgemaak nie.

Maar wat ons wel weet, is dat Hanna ’n lieflike mamma is.

Sy het die afgelope week op Instagram ’n aanhaling deur die skrywer Brooke Hampton gedeel – ’n pragtige boodskap vir enige ouer wat ’n mens met bewondering en respek na die nuwe mamma met die ruim hart vir kinders en liefdadigheid laat kyk.

“Praat met jou kinders asof hulle die wysste, vriendelikste, mooiste en mees betowerende mense op aarde is, want wat hulle glo, is wat hulle sal word,” lees die aanhaling.

Dankie, Hanna, dis mos nou wyse woorde dié!

