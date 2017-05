KYK FOTO’S: Harry Potter-akteur kuier in die Kaap

Kaapse aanhangers van Harry Potter- en How To Get Away with Murder is in die wolke toe hulle die Britse akteur in die Moederstad gewaar.

Opgewonde Kapenaars het Alfred Enoch, wat Harry se klasmaat Dean Thomas in die rolprentweergawes van JK Rowling se uiters gewilde fantasiereeks gespeel het, gister opgemerk.

Die 28-jarige hartebreker, wat ook ’n hoofrol in die bekroonde How To Get Away with Murder-reeks vertolk het, het duidelik ’n bedrywige dag gehad.

Yo it's Wes from How to get away with murder #AlfredEnoch A post shared by Raul Henney (@raulhenney) on May 9, 2017 at 12:43pm PDT

Hy is gesien waar hy in die Virgin Active-gim in Groenpunt ’n kort oefensessie kafdraf, op die Seepunt-promenade wandel en saam met ’n groot groep vriende ’n aandete van soesji in Mouillepunt geniet.

Onder hulle was sy landgenoot die akteur Joseph Mawle (43), die bekendste vir sy uitbeelding van Benjen Stark in Game of Thrones en as Jesus in The Passion.

Die twee het ’n lewendige gesprek in die voorportaal van die gim gevoer, het ’n Groenpuntse inwoner en stoere Harry Potter-aanhanger, Petrus Malherbe, aan Huisgenoot gesê.

“(Alfred) het ’n bietjie slonsig gelyk,” sê hy. “Maar baie mense het hom gaan groet en hallo gesê, en hy was baie vriendelik.”

Die twee verfilm in Suid-Afrika aan ’n nuwe minireeks, Troy: Fall of a City. Volgens Deadline sal die BBC One- en Netflix-produksie ’n hervertelling in agt dele van die val van Troje wees, vertel uit die oogpunt van die Trojaanse koningsgesin.

“Die storie wat ons vertel, het ’n epiese en politieke streep, maar dit is ook diep menslik en intiem,” sê die skrywer David Farr, ook die man agter die Tom Hiddleston-treffer The Night Manager. “Ek sien daarna uit om te kyk hoe die akteurs julle op die reis neem.”

Alfred sal die rol van die Trojaanse generaal Aeneas vertolk en Joseph sal in ’n hoofrol vertolk as Odysseus, die legendariese Griekse koning.

Ander sterre wat hul verskyning sal maak, is Louis Hunter, Bella Dayne, David Threlfall (van Shameless-faam), Frances O’Connor (The Importance of Being Earnest), Jonas Armstrong, Tom Weston-Jones, David Gyasi (Cloud Atlas en Interstellar), Johnny Harris (Snow White and the Huntsman) en Chloe Pirrie (War & Peace).