KYK FOTO’S: 5 uiters vreemde voorkomste by die Met Gala

Dis een van die grootste modegeleenthede op die Hollywood-kalender, waar sterre op die rooi tapyt pronk in van die vreemdste en wonderlikste uitrustings van die jaar – en 2017 het nie teleurgestel nie!

Vanjaar se tema vir die Met Gala was Rei Kawakubo/Comme des Garçons, ter ere van die Japannese modelegende Rei Kawakubo. Die uitstalling met die titel Art of the In-Between sal op 4 Mei open en “onkonvensionele” begrippe van skoonheid toon.

Van die sterre het die tema letterlik opgeneem, want party van hulle laat ons ’n bietjie verlore voel . . .

1. Rihanna

Dit maak nie saak wat Rihanna dra nie, sy laat altyd die tonge klap. Maar vir iemand wat nie ’n fout kan maak nie, het vanjaar se uitrusting nie daardie gewone je ne sais quoi gehad nie. Dalk geisja wat skeefgeloop het?

2. Nicki Minaj

Die rapper Nicki Minaj het haar beroemde kurwes gewys in ’n katpak-en-mantel-kombinasie, maar die eindresultaat het soos iets uit Phantom of the Opera gelyk.

3. Rita Ora

Die sangeres Rita Ora het ’n mens omtrent rooi laat sien met haar bloedrooi lippe, naels en rok. Maar die “hare” dan? Is dit papier?

4. Katy Perry

Katy Perry het haar innerlike Japannese draakprinses na vore laat kom met hierdie nommer. Sy het ook rooi gekies en tossels en blomme bygevoeg. Maar wat gaan aan met daardie sluier? Die affêre laat mens nogal aan die bruid van Dracula dink . . .

5. Madonna

Die uitrusting spreek vanself. Nee, goeiste! Het Madonna die regte boodskap gekry? Ongelukkig kon niks dié modeblaps kamoefleer nie.