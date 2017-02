KYK: Charlize Berg se gevoelvolle vertolking van bekende lied sal jou hoendervel gee

Dit is ’n oomblik wat sommer spontaan met ’n selfoon vasgevang is, maar luister jy daarna, kry jy hoendervel.

Die sangeres Charlize Berg (24) trou in April met haar kêrel van die afgelope agt jaar, die argitek Warren Linden (24). Sy is tans in die proses om in hul nuwe woonplek in te trek.

“Die plek het nog nie eintlik meubels nie en ek het gedink: Waar sal ek weer so ’n leë vertrek kry waarin ek ’n akoestiese klank kan vasvang,” vertel die blondekop.

Dis toe dat sy Dinsdagaand besluit dis die ideale plek om die gewilde liedjie Amazing Grace te sing.

Haar kleinboet, Markus (21), se meisie, Rochelle Snyman (20), was saam met haar en het die oomblik op kamera vasgevang.

Charlize het die video op Instagram gelaai en haar aanhangers was gaande daaroor.

In die video kan ’n mens sien hoe diep die sangeres haar in die liedjie inleef.

“Ek verloor myself in elke optrede wat ek doen,” vertel sy. “Dis elke keer vir my ’n emosionele ervaring en ek delf diep wanneer ek sing.”

Sy beskryf dit as ’n oomblik van lofprysing.

“Ek het net my oë toegemaak en my verbeel ek sweef op ’n wolk in die hemel.”



Kyk hier na die video: